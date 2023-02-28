OPPO представила складной смартфон Find N2 Flip и еще кое-что интересное на MWC 2023

Китайская компания OPPO провела релиз своих новейших разработок на выставке MWC 2023. Об этом рассказала пресс-служба бренда.Согласно источнику, OPPO представила два новых девайса. Главная новинка дня — складной смартфон OPPO Find N2 Flip. Девайс выполнен в очень компактном корпусе и получил форм-фактор вертикальной раскладушки. Внешний дисплей диагональю 3,26 дюйма позволит без труда прочесть последние уведомления и выполнить некоторые настройки без необходимости открывать смартфон.Новинка оснащена камерой 50 Мп, нейронным процессором MariSilicon X и системой для обработки изображений HasselBlad — бренд заявляет, что смартфон обеспечивает снимки профессионального качества.Find N2 Flip собран на основе новейшего шарнира Flexion Hinge и может фиксироваться под любым углом от 45 до 110 градусов. Линия сгиба остается незаметной на дисплее даже после длительной эксплуатации. Смартфон также оснащен мощным аккумулятором емкостью 4300 мАч и быстрой зарядкой SUPERVOOC 44W, что делает его раскладным смартфоном, который с легкостью прослужит целый день при стандартном использовании.Помимо самой раскладушки, OPPO показала линейку фирменных аксессуаров: Watch 3 Pro, Pad и 45W Liquid Cooler.Вторая большая новинка бренда — роутер OPPO Wi-Fi 6 AX5400. Он основан на платформе QualcommImmersive Home 216 и является первым Wi-Fi маршрутизатором OPPO, поддерживающим стандарт Wi-Fi 6 AX5400; способен одновременно обеспечивать двухдиапазонный сигнал Wi-Fi 2,4 ГГц + 5 ГГц.Элегантный цилиндрический дизайн со скрытыми антеннами идеально вписывается в современный минималистичный интерьер, а уникальная внутренняя структура помогает улучшить рассеивание тепла, обеспечивая постоянное подключение, которое охватывает каждый уголок дома.Среди других релизов — прототип умного трекера OPP Zero-Power Tag, флагманский Bluetooth-аудиочип MariSilicon Y, новое поколение ультралегких AR-очков OPPO Air Glass 2 и другие новинки.А еще OPPO представила «универсальную систему 6G с минимизированным ядром» — разработка, которая поможет построить мобильный мир будущего. Сейчас OPPO проводит предварительное тестирование технологии 6G и и хочет разработать на базе этого стандарта совершенно новый тип взаимодействия устройств с облачными сервисами.Изыскания OPPO помогут глубоко интегрировать в реальную жизнь технологии ИИ, а также коммуникационные сети. В виртуальном мире будут создаваться цифровые двойники, представляющие физические объекты, что позволит управлять физическим миром через виртуальные двойники. В техническом документе OPPO предлагается роль 6G, которая облегчает связь между виртуальным и реальным миром, реализуя взаимосвязь и конвергенцию этих двух миров для формирования основы метавселенной и фундамента мобильного мира.