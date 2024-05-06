Спорим, точно запутаетесь: iPhone 17 Slim вместо Plus, зауженный Dynamic Island, и другие странные идеи Apple



Свежий инсайд о серии iPhone 17 раскрывает множество довольно запутанных деталей о будущих устройствах. Похоже, Apple решила максимально дистанцировать смартфоны друг от друга, и к этому придется привыкнуть.



Моделей всё так же будет четыре штуки; но их размер, характеристики, материалы корпуса и другие параметры серьезно изменятся. Причем Apple разделит не столько базовые и профессиональные модели, сколько версии Pro и Pro Max. Прежде всего, вот диагонали дисплеев:



iPhone 17 — 6,1 дюйма

iPhone 17 Slim — 6,6 дюйма

iPhone 17 Pro — 6,3 дюйма

iPhone 17 Pro Max — 6,9 дюйма.

По сути, диагональ останется прежней лишь у одного базового айфона. Кроме того, Apple собирается снова упразднить модель Plus и переименовать её в Slim — это объясняется «новым тонким дизайном», но подробностей нет.



Свежий инсайд о серии iPhone 17 раскрывает множество довольно запутанных деталей о будущих устройствах. Похоже, Apple решила максимально дистанцировать смартфоны друг от друга, и к этому придется привыкнуть.Моделей всё так же будет четыре штуки; но их размер, характеристики, материалы корпуса и другие параметры серьезно изменятся. Причем Apple разделит не столько базовые и профессиональные модели, сколько версии Pro и Pro Max. Прежде всего, вот диагонали дисплеев:По сути, диагональ останется прежней лишь у одного базового айфона. Кроме того, Apple собирается снова упразднить модель Plus и переименовать её в Slim — это объясняется «новым тонким дизайном», но подробностей нет.



Дальше — хуже. Все модели iPhone 17 получат Dynamic Island, однако 17 Pro Max будет оснащен новым «зауженным» островком и уменьшенным модулем Face ID, тогда как в других трех устройствах всё это не изменится.



А еще изменения будут в материалах корпуса: iPhone 17 Pro Max снова сделают из титана, а вот iPhone 17 Pro получит «более сложную» алюминиевую конструкцию рамки. Аналогичная рамка будет в iPhone 17 и iPhone 17 Slim; то есть, по премиальности «кузова» обычная «прошка» приблизится к базовым моделям.



Что касается «железа», то iPhone 17 и 17 Slim получат чип Apple A18 либо A19, а Pro-модели — Apple A19 Pro, вкупе с ОЗУ 12 Гб против 8 Гб у обычных «семнашек».



Запомнить все эти отличия моделей друг от друга будет непросто, так что Apple придется выпускать расширенную методичку для продавцов-консультантов и покупателей.