OZON убирает часть ассортимента с 15 февраля. Автолюбители огорчатся

Олег

OZON


OZON закрывает одну из витрин маркетплейса. Об этом сообщает представитель OZON.

Согласно источнику, речь идет о витрине с новыми автомобилями. Она была запущена летом 2020 года и позволяла пользователю удобно и быстро подобрать машину по разным параметрам: бренду, модели, цвету, типу двигателя. После этого клиент мог заказать обратный звонок от дилера. По сути, это был агрегатор предложений из автосалонов.

С 15 февраля витрина с автомобилями закрывается. Она скроется и для продавцов, и для покупателей. OZON хочет сосредоточиться на развитии более востребованных разделов маркетплейса — например, товары для машин и автозапчасти. При этом компания отмечает, что категория автотоваров начала очень быстро расти: количество продавцов на ней выросло на 88% за один лишь 2022 год.

Ранее мы рассказали, что OZON закрыл свой сервис «Моменты», который позволял покупателям зарабатывать на отзывах о товарах. 

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Комментарии

Esthet
+1700
Esthet
Первый раз слышу за вот это вот, пусть закрывают, сомневаюсь что кто расстроится)
2 часа назад в 21:34
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