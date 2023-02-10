OZON убирает часть ассортимента с 15 февраля. Автолюбители огорчатся

OZON закрывает одну из витрин маркетплейса. Об этом сообщает представитель OZON.
Согласно источнику, речь идет о витрине с новыми автомобилями. Она была запущена летом 2020 года и позволяла пользователю удобно и быстро подобрать машину по разным параметрам: бренду, модели, цвету, типу двигателя. После этого клиент мог заказать обратный звонок от дилера. По сути, это был агрегатор предложений из автосалонов.
С 15 февраля витрина с автомобилями закрывается. Она скроется и для продавцов, и для покупателей. OZON хочет сосредоточиться на развитии более востребованных разделов маркетплейса — например, товары для машин и автозапчасти. При этом компания отмечает, что категория автотоваров начала очень быстро расти: количество продавцов на ней выросло на 88% за один лишь 2022 год.
Ранее мы рассказали, что OZON закрыл свой сервис «Моменты», который позволял покупателям зарабатывать на отзывах о товарах.