Парень попытался отсудить у бывшей девушки подаренный айфон и полмиллиона рублей. Вот что получилось

Олег

iPhone
Фото: Unsplash


Парень из Ульяновска по имени Алексей после расставания с возлюбленной решил попробовать забрать все свои подарки, но суд оставил его ни с чем. Историю опубликовали в Rapsinews.

Согласно источнику, Алексей решил квалифицировать свои затраты на девушку как её неосновательное обогащение, подлежащее возврату. В исковом заявлении он пояснил, что жил вместе с гражданкой Альмирой и планировал на ней жениться, поэтому решил сделать в её квартире ремонт и подарил iPhone 12 Pro Max. К иску присоединилась мать Алексея, которая якобы давала деньги на подарки. Помимо возврата айфона, мать и сын потребовали 450 тысяч рублей.

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Разбирательство растянулось почти на год, но в итоге суд встал на сторону девушки. В решении было сказано, что мужчина сделал ремонт и подарил айфон «в силу личных отношений с ответчиком и заведомо в отсутствие какого-либо гражданско-правового обязательства перед ней». Суд указал, что между молодыми людьми не было никакого соглашения или договора, который обязывал бы девушку вернуть имущество и оплатить работу Алексея. Кроме того, истец не смог доказать суду, что вещи Альмиры действительно ранее принадлежали ему. 

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Источник:
РАПСИ
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Комментарии

tellurian
+2683
tellurian
Не прокатило (с) анекдот
2 часа назад в 22:43
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Volnorez Uraganov
+127
Volnorez Uraganov
Крохобор, да еще и тупой вридачу
час назад в 23:11
#
+4421
Gabriel
«Это какой-то позор»
Швондер.
П.с:
Это мамка его надоумила.
час назад в 23:27
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