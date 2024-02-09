Парень попытался отсудить у бывшей девушки подаренный айфон и полмиллиона рублей. Вот что получилось

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Парень из Ульяновска по имени Алексей после расставания с возлюбленной решил попробовать забрать все свои подарки, но суд оставил его ни с чем. Историю опубликовали в Rapsinews.



Согласно источнику, Алексей решил квалифицировать свои затраты на девушку как её неосновательное обогащение, подлежащее возврату. В исковом заявлении он пояснил, что жил вместе с гражданкой Альмирой и планировал на ней жениться, поэтому решил сделать в её квартире ремонт и подарил iPhone 12 Pro Max. К иску присоединилась мать Алексея, которая якобы давала деньги на подарки. Помимо возврата айфона, мать и сын потребовали 450 тысяч рублей.







Разбирательство растянулось почти на год, но в итоге суд встал на сторону девушки. В решении было сказано, что мужчина сделал ремонт и подарил айфон «в силу личных отношений с ответчиком и заведомо в отсутствие какого-либо гражданско-правового обязательства перед ней». Суд указал, что между молодыми людьми не было никакого соглашения или договора, который обязывал бы девушку вернуть имущество и оплатить работу Алексея. Кроме того, истец не смог доказать суду, что вещи Альмиры действительно ранее принадлежали ему.