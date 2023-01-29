Неожиданная проблема беспилотных автомобилей: пассажир засыпает в пути





Калифорнийские разработчики роботизированного такси столкнулись с неожиданной проблемой. Оказывается, велика вероятность того, что пассажир заснёт в автомобиле, разбудить ему будет некому, и поэтому приходится вызывать экстренные службы, чтобы вызволить его из автомобиля.



Заснуть в обычном такси сложнее: можно разговаривать с таксистом, а если сон всё же подступит, водитель разбудит и напомнит, что пора покинуть салон. В случае с беспилотным транспортом (особенно на дальних расстояниях) пассажиру может стать скучно, он расположится поудобнее, расслабится и уснёт. По приезде голосовая система роботакси оповещает о прибытии к месту назначения, но, как показала практика, спящий может не услышать её и продолжит отдых.



Разработчики ограничены в громкости системы оповещения — звук в салоне не может превышать комфортный для человека уровень. Можно было бы встроить в сидения вибромотор, чтобы растормошить пассажира, но он может принять это за убаюкивающий массаж и расслабится ещё сильнее.



Случаи, когда клиент засыпает в роботакси, не так часты, но периодически происходят. Разработчикам приходится вызывать спасателей, чтобы те проверили, что с пассажиром не произошло ничего плохого, а те, само собой, крайне недовольны, когда по прибытию к указанному адресу обнаруживают крепко спящего человека. Им приходится будить его громким стуком по стеклу и сообщать, что он приехал. В результате спасатели отвлекаются от своих основных обязанностей, а это может привести к тому, что они не успеют приехать к месту, где произошла трагедия и не смогут спасти того, кто действительно нуждается в помощи.

