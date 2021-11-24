Павел Дуров рассказал еще несколько подробностей о внедрении рекламы в свой мессенджер Telegram. Об этом пишут несколько российских и зарубежных СМИ.
Первый нюанс — это новое обязательство для разработчиков. Речь идет о тех людях, кто создает и развивает сторонние Telegram-клиенты на основе свободного Telegram API. Павел Дуров опубликовал документацию на сайте для девелоперов, где сообщил, что они обязаны внедрить поддержку «спонсированных» сообщений в свои продукты до конца текущего года. В противном случае неадаптированный под рекламу софт «придётся отключить».
К слову, некоторые разработчики сторонних клиентов Telegram уже прокомментировали это требование — они полностью поддерживают Дурова и выразили готовность последовать инструкции в ближайшее время. Некоторые — например, Plus Messenger — уже добавили поддержку рекламы.
Второе нововведение от Павла — реклама в государственных каналах. По словам Дурова, в ближайшее время «спонсированные сообщения» перестанут отображаться в каналах, которые ведут госкорпорации или отдельные чиновники. Это решение было принято после того, как СМИ сообщили, что в канале ФСИН начали рекламироваться криптовалюты, а у прокуратуры Москвы — модные советы.
«Это было временно, сейчас мы исключаем каналы государственных чиновников и правительственных организаций из рекламной платформы» — Дуров
К слову, изначально владелец Telegram обещал, что «спонсированные сообщения» будут отображаться исключительно в соответствии с тематикой канала, но после старта рекламной программы оказалось, что это правило не соблюдается.
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