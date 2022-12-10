Telegram

Павел Дуров придумал, как вынудить пользователей купить виртуальные номера телефонов

Александр



На сайте Fragment, где продаются виртуальные номера телефонов с привязкой к Telegram, появилось объявление. Рандомные номера, которые сейчас стоят 9 монет TON, скоро подорожают в десять раз.

Сейчас обычные номера телефонов с кодом +888 продаются за 9 монет (около 1 тысячи рублей), а после 13 декабря их стоимость каждые три часа будет увеличиваться на одну монету, пока не достигнет 99 монет (больше 10 тысяч рублей). Если номер не купят по достижении максимальной цены, он будет убран из продажи на площадке Fragment как невостребованный.



Тем самыми Fragment и Telegram намекают на то, что нужно поспешить с покупкой виртуального номера телефона, пока эти номера не стали гораздо дороже.

Возможность привязать номер с кодом +888 появилась в Telegram с 6 декабря. Она позволяет сделать аккаунт более анонимным — он не будет привязан к физической SIM-карте или eSIM, и взломать его невозможно даже при участии оператора сотовой связи.

-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Павел Дуров придумал, как заманить любого на Telegram Premium
В Telegram появились виртуальные номера телефонов. Что это и нужно ли вам?
Как автоматически поддерживать порядок в чатах Telegram. Это новая фишка — и память тоже сэкономит

Рекомендации

Рекомендации

В сети «всплыла» база пользователей «ВКонтакте». Там есть даже закрытые профили
Apple тихо отменила три классные фишки iOS 16 в последний момент. Завтра их не будет
📱 Как сохранить iOS-приложение «про запас» и установить его в любой момент. И App Store не нужен
Как правильно обновиться на iOS 16 в России. Есть важный нюанс

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Disney
+186
Disney
Не думаю, что такая анонимность нужна обычному пользователю. Как раз таки удобней, когда привязан к твоему основному номеру)
2 часа назад в 12:03
#
Dmitriy
+304
Dmitriy
Удобнее для нариков, педофилов, лохотронщиов... Паша продвигает свободу для гейропы.
час назад в 12:42
#
+710
Eredy Dmitriy
В точку.
час назад в 13:23
#
Hello!
+561
Hello!
Да пошел он на… с этими номерами. Да и телега тоже, с каждым обновлением все хуже работает бесплатная версия. Картинка на пару–тройку мегабайт, по пять минут грузит.
Остались еще те кто верит в анонимность в телеграм? С этими номерами еще проще все будет.
32 минуты назад
#