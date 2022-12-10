Павел Дуров придумал, как вынудить пользователей купить виртуальные номера телефонов





На сайте Fragment, где продаются виртуальные номера телефонов с привязкой к Telegram, появилось объявление. Рандомные номера, которые сейчас стоят 9 монет TON, скоро подорожают в десять раз.



Сейчас обычные номера телефонов с кодом +888 продаются за 9 монет (около 1 тысячи рублей), а после 13 декабря их стоимость каждые три часа будет увеличиваться на одну монету, пока не достигнет 99 монет (больше 10 тысяч рублей). Если номер не купят по достижении максимальной цены, он будет убран из продажи на площадке Fragment как невостребованный.







Тем самыми Fragment и Telegram намекают на то, что нужно поспешить с покупкой виртуального номера телефона, пока эти номера не стали гораздо дороже.



Возможность привязать номер с кодом +888 появилась в Telegram с 6 декабря. Она позволяет сделать аккаунт более анонимным — он не будет привязан к физической SIM-карте или eSIM, и взломать его невозможно даже при участии оператора сотовой связи.

