Сайт XDA Developers получил доступ к ещё не выпущенной тестовой версии Android с номером 13. До релиза ещё далеко, но уже сейчас можно узнать о том, какие нововведения появятся в этом апдейте. Android 13 тестируется под кодовым именем Tiramisu.
В настройках появилась опция, позволяющая указывать язык, используемый в конкретных приложениях. Благодаря этому, например, можно оставить русскоязычный интерфейс операционной системы, а для игр выбрать английский язык, если так привычнее. Такая же опция есть в настройках iOS, а в прежних версиях Android её не было.
Сейчас приложениям разрешено отправлять пользователям пуш-уведомления по умолчанию, а в Android 13 такая возможность отключена. Каждое приложение будет запрашивать разрешение на пуши.
В Android 13 реализован новый механизм управления энергопотреблением TARE (The Android Resource Economy). Каждому приложению будет присвоен ранг, и от него будет зависеть, сколько энергии оно сможет потреблять от аккумулятора. Приложения, которые не выполняют ничего полезного, почти не смогут расходовать заряд.
Появились настройки для отображения часов и даты на экране блокировки — в два ряда или в один ряд.
Скорее всего, Google анонсирует Android 13 весной 2022 года, а релиз этого обновления по традиции состоится осенью.
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В настройках появилась опция, позволяющая указывать язык, используемый в конкретных приложениях. Благодаря этому, например, можно оставить русскоязычный интерфейс операционной системы, а для игр выбрать английский язык, если так привычнее. Такая же опция есть в настройках iOS, а в прежних версиях Android её не было.
Сейчас приложениям разрешено отправлять пользователям пуш-уведомления по умолчанию, а в Android 13 такая возможность отключена. Каждое приложение будет запрашивать разрешение на пуши.
В Android 13 реализован новый механизм управления энергопотреблением TARE (The Android Resource Economy). Каждому приложению будет присвоен ранг, и от него будет зависеть, сколько энергии оно сможет потреблять от аккумулятора. Приложения, которые не выполняют ничего полезного, почти не смогут расходовать заряд.
Появились настройки для отображения часов и даты на экране блокировки — в два ряда или в один ряд.
Скорее всего, Google анонсирует Android 13 весной 2022 года, а релиз этого обновления по традиции состоится осенью.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru