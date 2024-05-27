«Тинькофф» поменял условия начисления на остаток. Стало намного хуже

Александр
Банк «Тинькофф» снова поменял условия обслуживания дебетовых карт. Раньше проценты на остаток начислялись всем клиентам, затем только обладателям платной подписки, а теперь эти начисления вовсе отменены.



Начисленные до 5 июня 2024 года проценты будут выплачены клиентам по истечению отчётного периода, после чего банк перестанет выплачивать их. При этом у клиентов «Тинькофф» по-прежнему осталась возможность получать доход со своих средств без открытия вклада — можно открыть накопительный счёт, перевести деньги туда и перебрасывать их на обычный счёт по мере необходимости.

На накопительном счёте предусмотрено начисление 7% годовых без подписки, 10% годовых с подпиской Tinkoff Pro, 11% годовых с подпиской Tinkoff Premium и 12% годовых с сервисом Tinkoff Private. У некоторых других банков условия более привлекательные — до 16-17% годовых даже без платной подписки.
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