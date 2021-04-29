Несмотря на то, что официальное начало отгрузки AirTag намечено на 30 апреля, первые покупатели внезапно начали получать свои предзаказанные смарт-метки. Фотографиями поделился сайт MacRumors со ссылкой на своего читателя.
Пользователь с ником Johnny стал счастливым обладателем новых AirTags еще до начала официальных продаж. Его фотографии стали первыми в интернете «живыми» снимками аксессуаров и упаковки, если не считать популярных блогеров. Johnny явно не пожалел денег, так как на фото можно увидеть комплект из четырех AirTags — напомним, что в РФ такой набор продается за 9,990 рублей. Как и другие продукты Apple, AirTag упакован строго, лаконично и презентабельно — это не стало новостью, а только подтвердило стиль компании. Оформленное таким образом устройство не стыдно подарить.
Упаковка открывается как двойная книжка — нечто подобное сейчас применяется в Apple Watch. Внутри нет ничего, кроме самих меток и краткой инструкции; зарядных аксессуаров, сменных батареек и даже наклеек с яблочками Apple не положила. На двух «створках» упаковки с внутренней стороны размещена короткая справка о том, каким образом работает аксессуар и как его подключить к iPhone.
К слову, в США AirTag полнофункционален, а вот в России чип U1 пока отключили, так как Apple не смогла лицензировать для него частоты. Это значит, что российские покупатели не смогут ощутить часть функций устройства — например, точное местоположение с построением маршрута до метки. Для нас AirTag будет работать исключительно по Bluetooth, который имеет небольшой радиус приема и не позволяет точно определить положение гаджета.
20 апреля 2021 года Apple представила совершенно новый для себя продукт — умную метку AirTag. О ней ходило множество слухов, и релиза ожидали еще в прошлом году. Блогеры, получившие устройство для обзора, пожаловались, что AirTag очень легко царапается даже при бережном обращении — что-то подобное уже было в линейке устройств Apple, когда компания производила зеркально полированные плееры iPod.
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