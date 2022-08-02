По всей России массово закрываются магазины электроники





По данным аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, за последние несколько месяцев в России было закрыто рекордное число точек операторской розницы и крупных федеральных сетей, торгующих электроникой. Муртазин указывает, что зафиксировано крупнейшее снижение числа торговых точек с кризиса 2008 года.



С 1 марта до 1 августа 2022 года было закрыто примерно 17% операторских салонов и магазинов, продающих электронные устройства. Закрытия, по мнению Муртазина, связаны со снижением спроса на гаджеты, а также с повышением арендных ставок. В этих условиях бизнесу становится невыгодно содержать магазины, ставшие убыточными, при том, что нет никаких предпосылок к изменению ситуации.



Продажи в офлайновых торговых точках стали снижаться в первые месяцы коронавирусной пандемии ещё в начале 2022 года, когда всё больше россиян начали покупать устройства в интернет-магазинах, избегая контактов с потенциально заражёнными людьми. Весной 2022 года начался кризис, заставивший многих жителей России пересмотреть свой подход к покупкам, в том числе отложить приобретение дорогостоящих товаров на неопределённый срок.

