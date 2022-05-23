Почему курс доллара падает, а цены в РФ всё равно растут? Сколько еще валюта будет падать? Разбираемся

С конца февраля, после обострения ситуации в Украине, взгляды россиян по всей стране были прикованы к курсу валют. Падение рубля до 80 и 90 за доллар было крайне «валокординовым» для населения, а дальнейший полет в преисподнюю уже воспринимался более нейтрально. Сколько там у нас сегодня? 110? 120? 140?
Однако после середины марта ситуация кардинально поменялась — стоимость рубля внезапно стала расти. Поначалу это напоминало лихорадочный отскок, но укрепление российской валюты шло стабильно и неуклонно. Утро 7 апреля 2022 года войдет в историю как день, когда доллар и евро достиг январской цены в рублях и внезапно «поехал» еще ниже! Кажется, люди, относительно погруженные в тему международной финансовой системы, давно не испытывали такого замешательства.
В пятницу стоимость рубля достигла рекордной за последние несколько лет. В моменте доллар стоил 57.8 рубля, а евро — 59.75 рубля. Сегодня в 10 утра торги были открыты, и курсы всё еще находятся на этом уровне.
Что же происходит с рублем? Почему он движется вверх казалось бы против всех законов и правил? Почему при этом не падают, а растут цены в стране? Сколько еще рубль будет расти? Ответы есть. Давайте всё по порядку.
1. Почему рубль растет, а не падает?
Ответ из двух частей: из-за мер Центробанка и, как ни странно, правил рынка. Сейчас подробнее остановимся на этом.
Что такое вообще курс валют? По сути, это стоимость одних денег, выраженная в других деньгах. То есть, валюты, отличные от национальной, можно воспринимать как товар, у которого есть своя цена (это сильное упрощение, но так понятнее). А цену на товар обычно формирует баланс спроса и предложения.
- Спрос превышает предложение — цена растет.
- Предложение превышает спрос — цена падает.
9 марта 2022 года Центральный банк РФ ввел критические ограничения на оборот наличной валюты внутри страны. Они коснулись доллара, евро и фунта стерлингов, то есть самых популярных среди россиян валют после рубля. Вот что получилось:
- Введена обязательная 30% комиссия на покупку USD, EUR и GBP на бирже (то есть, покупка безналичной валюты «просто так» стала невыгодной)
- Банкам запрещена продажа наличной валюты населению
- Запрещено снимать со своих валютных счетов и вкладов более $10 тысяч (исключение — можно снять в рублях с конвертацией)
- Запрещено вывозить из страны более $10 тысяч наличными
- Запрещено отправлять себе или родственникам за границу более $10 тысяч
- Компаниям предписано продавать не менее 80% валютной выручки внутри РФ.
Секрет прост: спрос на валюту формируют вовсе не граждане, а компании-импортеры. Обмен ваших рублевых сбережений на доллары это капля в море для целой страны, а вот крупные компании, которые ввозят товары из-за рубежа — там совсем другие цифры. Теперь следим за руками:
Импортеры ввозят в РФ товар...
...который они покупают за границей за валюту...
...которую сначала покупают за рубли внутри РФ...
...то есть создают спрос на валюту.
Но вот незадача: из-за санкций ввозить в РФ стало почти нечего. Десятки иностранных компаний и брендов либо совсем ушли из страны, либо временно прекратили поставки своих товаров из-за рубежа. Вдобавок из-за закрытого неба нарушились логистические цепочки и ввезти что-то в Россию стало очень сложно и дорого. Получается, что валюта импортерам не нужна, и спрос больше не формируется.
И таких компаний сотни, тысячи. Из-за антироссийских санкций они больше не нуждаются в валюте, а значит валюта внутри страны остается невостребованной. Иными словами, предложение стало превышать спрос. В таком случае нормальной реакцией для её стоимости в рублях является только один сценарий — снижаться.Пример: крупный сетевой магазин — назовем его «ЯблокоМаркет» — закупал за рубежом и ввозил в Россию технику Apple на $500 тысяч в год. То есть,«ЯблокоМаркет» формировал спрос на доллары внутри РФ в размере 500 000. В 2022 Apple перестала поставлять свои девайсы в Россию, а ввозить «серую» технику стало невыгодно из-за логистических проблем. А еще «ЯблокоМаркет» не уверен, что сможет теперь продать новую партию внутри РФ — россияне могут опасаться тратить деньги в условиях «турбулентности». В результате магазин кое-как закупает небольшую партию на $50 тысяч и на этом всё.
Итог: в стране создан спрос лишь на 50 000 долларов, а еще $450 тысяч долларов остались и они никому не нужны.
Вот, например, комментарий от Максима Орешкина, помощника Владимира Путина по экономике:
Стоп. А откуда в России такое большое предложение валюты, если Евросоюз и США запретили ее ввоз на территорию страны? Дело в том, что валюту в огромных количествах Россия получает от продажи за границу своих нефти и газа (так называемые «нефтедоллары»). А еще не стоит забывать, что до сих пор действует предписание ЦБ РФ об обязательной продажи валюты, полученной от экспорта. То есть, недостатка в валюте Россия пока точно не испытывает Но если раньше она тут же раскупалась внутри страны, то теперь её стало гораздо больше, чем это нужно импортерам. Профицит.«Ни доллар, ни евро в том объеме, в котором они приходят, стране сейчас не нужны, и страна ничего с ними сделать не может»
Итак, почему же курс валют падает относительно рубля? Потому что в России искусственно создано пресыщение валютой. Она поступает в страну в прежних объемах, но потребность в ней резко снизилась. Предложение превышает спрос = цена валюты падает.
2. Почему цены на товары в РФ не падают вслед за курсом доллара и евро?
Наверное, так и происходило бы в условиях, когда санкций нет и налажено свободное грузовое сообщение между Россией и другими странами. Но в реальности это не так. По сути, сейчас курс валют перестал быть индикатором состояния экономики в РФ.
Почему? Всё просто — покупать и ввозить товары в страну действительно стало гораздо выгоднее благодаря крепкому рублю, но:
Наверное, так и происходило бы в условиях, когда санкций нет и налажено свободное грузовое сообщение между Россией и другими странами. Но в реальности это не так. По сути, сейчас курс валют перестал быть индикатором состояния экономики в РФ.
Почему? Всё просто — покупать и ввозить товары в страну действительно стало гораздо выгоднее благодаря крепкому рублю, но:
- Ввозить почти нечего (компании ушли из РФ)
- То что можно найти, ввезти долго, сложно и дорого (логистика нарушена и пока не восстанавливается)
- Неизвестно, продастся ли ввезенный товар (в условиях глобальной перестройки экономики россияне больше экономят и меньше тратят).
Ах да — приобрести в России наличную валюту по курсу, хотя бы отдаленно напоминающему биржевой, всё еще практически невозможно. Так что «вкусный» курс доллара бесполезен для россиян даже в этом смысле. Сейчас он может пригодиться разве что для масштабного закупа китайских плюшек на AliExpress.
3. Как долго рубль будет расти?
Очевидно, что пока не установится баланс между внутренним спросом на валюту и её предложением, курс не стабилизируется. Центробанк РФ постепенно вводит послабления по мартовским предписаниям, но существенно на курс это пока не повлияло.
По сути, глобально остановить рост рубля сейчас могут две крайности:
Очевидно, что пока не установится баланс между внутренним спросом на валюту и её предложением, курс не стабилизируется. Центробанк РФ постепенно вводит послабления по мартовским предписаниям, но существенно на курс это пока не повлияло.
По сути, глобально остановить рост рубля сейчас могут две крайности:
- Либо Россия сильно снижает или вообще прекращает продажу энергоносителей за валюту за рубеж
- Либо с России снимают санкции, логистика восстанавливается, зарубежные компании возвращаются.
Кстати, эксперты отмечают, что после 25 мая рост рубля должен замедлиться, поскольку начнется новый налоговый период и экспортеры снизят объемы и количество трансграничных сделок
Что касается второго варианта, то его мы обсуждать не будем. Потому что все всё понимают.