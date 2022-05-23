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Почему курс доллара падает, а цены в РФ всё равно растут? Сколько еще валюта будет падать? Разбираемся

Олег

Доллар


С конца февраля, после обострения ситуации в Украине, взгляды россиян по всей стране были прикованы к курсу валют. Падение рубля до 80 и 90 за доллар было крайне «валокординовым» для населения, а дальнейший полет в преисподнюю уже воспринимался более нейтрально. Сколько там у нас сегодня? 110? 120? 140?

Однако после середины марта ситуация кардинально поменялась — стоимость рубля внезапно стала расти. Поначалу это напоминало лихорадочный отскок, но укрепление российской валюты шло стабильно и неуклонно. Утро 7 апреля 2022 года войдет в историю как день, когда доллар и евро достиг январской цены в рублях и внезапно «поехал» еще ниже! Кажется, люди, относительно погруженные в тему международной финансовой системы, давно не испытывали такого замешательства.

В пятницу стоимость рубля достигла рекордной за последние несколько лет. В моменте доллар стоил 57.8 рубля, а евро — 59.75 рубля. Сегодня в 10 утра торги были открыты, и курсы всё еще находятся на этом уровне.

Что же происходит с рублем? Почему он движется вверх казалось бы против всех законов и правил? Почему при этом не падают, а растут цены в стране? Сколько еще рубль будет расти? Ответы есть. Давайте всё по порядку.

1. Почему рубль растет, а не падает?

Ответ из двух частей: из-за мер Центробанка и, как ни странно, правил рынка. Сейчас подробнее остановимся на этом.

Что такое вообще курс валют? По сути, это стоимость одних денег, выраженная в других деньгах. То есть, валюты, отличные от национальной, можно воспринимать как товар, у которого есть своя цена (это сильное упрощение, но так понятнее). А цену на товар обычно формирует баланс спроса и предложения.
  • Спрос превышает предложение — цена растет.
  • Предложение превышает спрос — цена падает.
Так работает рынок. А теперь постараемся понять, что происходит с долларом и евро в России. 

доллар

9 марта 2022 года Центральный банк РФ ввел критические ограничения на оборот наличной валюты внутри страны. Они коснулись доллара, евро и фунта стерлингов, то есть самых популярных среди россиян валют после рубля. Вот что получилось:
  • Введена обязательная 30% комиссия на покупку USD, EUR и GBP на бирже (то есть, покупка безналичной валюты «просто так» стала невыгодной)
  • Банкам запрещена продажа наличной валюты населению
  • Запрещено снимать со своих валютных счетов и вкладов более $10 тысяч (исключение — можно снять в рублях с конвертацией)
  • Запрещено вывозить из страны более $10 тысяч наличными
  • Запрещено отправлять себе или родственникам за границу более $10 тысяч
  • Компаниям предписано продавать не менее 80% валютной выручки внутри РФ.
Настолько жестких запретов на оборот валюты в России не было очень давно. По сути, достать наличные доллары, евро или фунты по адекватной цене внутри страны стало просто невозможно. Казалось бы, вот он повышенный спрос — теперь курс должен улететь в небеса! Но на самом деле 9 марта стал последним днем падения рубля — аккурат после введения ограничений зарубежная валюта стала стабильно и планомерно дешеветь. В чем же дело? 

Доллары

Секрет прост: спрос на валюту формируют вовсе не граждане, а компании-импортеры. Обмен ваших рублевых сбережений на доллары это капля в море для целой страны, а вот крупные компании, которые ввозят товары из-за рубежа — там совсем другие цифры. Теперь следим за руками:

Импортеры ввозят в РФ товар... 
...который они покупают за границей за валюту... 
...которую сначала покупают за рубли внутри РФ...
...то есть создают спрос на валюту.

Но вот незадача: из-за санкций ввозить в РФ стало почти нечего. Десятки иностранных компаний и брендов либо совсем ушли из страны, либо временно прекратили поставки своих товаров из-за рубежа. Вдобавок из-за закрытого неба нарушились логистические цепочки и ввезти что-то в Россию стало очень сложно и дорого. Получается, что валюта импортерам не нужна, и спрос больше не формируется.
Пример: крупный сетевой магазин — назовем его «ЯблокоМаркет» — закупал за рубежом и ввозил в Россию технику Apple на $500 тысяч в год. То есть, 
«ЯблокоМаркет» формировал спрос на доллары внутри РФ в размере 500 000. В 2022 Apple перестала поставлять свои девайсы в Россию, а ввозить «серую» технику стало невыгодно из-за логистических проблем. А еще «ЯблокоМаркет» не уверен, что сможет теперь продать новую партию внутри РФ — россияне могут опасаться тратить деньги в условиях «турбулентности». В результате магазин кое-как закупает небольшую партию на $50 тысяч и на этом всё.
Итог: в стране создан спрос лишь на 50 000 долларов, а еще $450 тысяч долларов остались и они никому не нужны. 
И таких компаний сотни, тысячи. Из-за антироссийских санкций они больше не нуждаются в валюте, а значит валюта внутри страны остается невостребованной. Иными словами, предложение стало превышать спрос. В таком случае нормальной реакцией для её стоимости в рублях является только один сценарий — снижаться. 

Вот, например, комментарий от Максима Орешкина, помощника Владимира Путина по экономике:
«Ни доллар, ни евро в том объеме, в котором они приходят, стране сейчас не нужны, и страна ничего с ними сделать не может»
Стоп. А откуда в России такое большое предложение валюты, если Евросоюз и США запретили ее ввоз на территорию страны? Дело в том, что валюту в огромных количествах Россия получает от продажи за границу своих нефти и газа (так называемые «нефтедоллары»). А еще не стоит забывать, что до сих пор действует предписание ЦБ РФ об обязательной продажи валюты, полученной от экспорта. То есть, недостатка в валюте Россия пока точно не испытывает  Но если раньше она тут же раскупалась внутри страны, то теперь её стало гораздо больше, чем это нужно импортерам. Профицит. 
Итак, почему же курс валют падает относительно рубля? Потому что в России искусственно создано пресыщение валютой. Она поступает в страну в прежних объемах, но потребность в ней резко снизилась. Предложение превышает спрос = цена валюты падает. 
2. Почему цены на товары в РФ не падают вслед за курсом доллара и евро? 

валюта

Наверное, так и происходило бы в условиях, когда санкций нет и налажено свободное грузовое сообщение между Россией и другими странами. Но в реальности это не так. По сути, сейчас курс валют перестал быть индикатором состояния экономики в РФ.

Почему? Всё просто — покупать и ввозить товары в страну действительно стало гораздо выгоднее благодаря крепкому рублю, но:
  • Ввозить почти нечего (компании ушли из РФ)
  • То что можно найти, ввезти долго, сложно и дорого (логистика нарушена и пока не восстанавливается)
  • Неизвестно, продастся ли ввезенный товар (в условиях глобальной перестройки экономики россияне больше экономят и меньше тратят).
Итоговая цена товара зависит от многих вещей, а не только от закупочной стоимости в долларах. Курс упал, но прочие условия ухудшились, поэтому ожидать глобального падения цен в стране пока не стоит.
Ах да — приобрести в России наличную валюту по курсу, хотя бы отдаленно напоминающему биржевой, всё еще практически невозможно. Так что «вкусный» курс доллара бесполезен для россиян даже в этом смысле. Сейчас он может пригодиться разве что для масштабного закупа китайских плюшек на AliExpress
3. Как долго рубль будет расти?

Очевидно, что пока не установится баланс между внутренним спросом на валюту и её предложением, курс не стабилизируется. Центробанк РФ постепенно вводит послабления по мартовским предписаниям, но существенно на курс это пока не повлияло.

По сути, глобально остановить рост рубля сейчас могут две крайности:
  • Либо Россия сильно снижает или вообще прекращает продажу энергоносителей за валюту за рубеж
  • Либо с России снимают санкции, логистика восстанавливается, зарубежные компании возвращаются.
Попытки претворить в жизнь первый сценарий мы наблюдаем уже какое-то время: президент Путин подписал указ о том, что «Газпром» должен принимать оплату за газ только в рублях. Но на поверку оказалось, что выглядит это совсем иначе — «Газпром» всё-таки будет получать оплату в валюте, после чего конвертировать её в рубли. Пока неясно, как эта схема поможет наладить «валютный» баланс. С другой стороны, ряд стран (например, Армения и Беларусь) уже заявляли о готовности платить за российские энергоносители в «настоящих» рублях.
Кстати, эксперты отмечают, что после 25 мая рост рубля должен замедлиться, поскольку начнется новый налоговый период и экспортеры снизят объемы и количество трансграничных сделок
Что касается второго варианта, то его мы обсуждать не будем. Потому что все всё понимают. 

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Комментарии

kardigan
+2499
kardigan
Серые айфоны , которые ввозились в Россию нелегально сколько стоили?правильно, ниже рыночной. Курс был выше. Сейчас, когда курс стал пониже, а требования властей лояльнее, те же айфоны стоить будут на уровне прошлогодних, поскольку логистика усложнилась, а бюрократия осталась на том же уровне. Пока цены высоки, но если курс сохранится, борыги поймут, что хапать уже бессмыслено и цены пойдут вниз. Так будет со всеми товарами.
Ну а пока мы подождем.
час назад в 13:19
#
kardigan
+2499
kardigan Дмитрий Косилов
За личное оскорбление прими мои извинения. Но в остальном остаюсь при своём мнении.
35 минут назад
#
+809
mayor42
Как только долларовый бизнес взяли за жопу и ввели жесткие ограничения куча посредников участвовавшая в процессе закупок и логистики потеряла свой жирный кусок…вот логическое обьяснение формирования курса рубля…никто из производителей за бугром цены не повышал а вот жадность ритейла незнает границ и все сваливают на логистику. Как нас всех убеждали что это бизнес…да нет бизнесом здесь и не пахнет а вот жлобство торгашей перехлестывает все нормы…
32 минуты назад
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+44
Newcomer
В России всегда плохо. Доллар падает — плохо, доллар растёт — очень плохо.
19 минут назад
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–185
xtcxtc
падают и цены, что за чушь .
17 минут назад
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0
naBJIo xtcxtc
в продуктовом давно был? Пакет молока 930 мл — 100 руб. средняя цена.
47 секунд назад
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