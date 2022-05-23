Почему курс доллара падает, а цены в РФ всё равно растут? Сколько еще валюта будет падать? Разбираемся



С конца февраля, после обострения ситуации в Украине, взгляды россиян по всей стране были прикованы к курсу валют. Падение рубля до 80 и 90 за доллар было крайне «валокординовым» для населения, а дальнейший полет в преисподнюю уже воспринимался более нейтрально. Сколько там у нас сегодня? 110? 120? 140?



Однако после середины марта ситуация кардинально поменялась — стоимость рубля внезапно стала расти. Поначалу это напоминало лихорадочный отскок, но укрепление российской валюты шло стабильно и неуклонно. Утро 7 апреля 2022 года войдет в историю как день, когда доллар и евро достиг январской цены в рублях и внезапно «поехал» еще ниже! Кажется, люди, относительно погруженные в тему международной финансовой системы, давно не испытывали такого замешательства.



В пятницу стоимость рубля достигла рекордной за последние несколько лет. В моменте доллар стоил 57.8 рубля, а евро — 59.75 рубля. Сегодня в 10 утра торги были открыты, и курсы всё еще находятся на этом уровне.



Что же происходит с рублем? Почему он движется вверх казалось бы против всех законов и правил? Почему при этом не падают, а растут цены в стране? Сколько еще рубль будет расти? Ответы есть. Давайте всё по порядку.



1. Почему рубль растет, а не падает?



Ответ из двух частей: из-за мер Центробанка и, как ни странно, правил рынка. Сейчас подробнее остановимся на этом.



Что такое вообще курс валют? По сути, это стоимость одних денег, выраженная в других деньгах. То есть, валюты, отличные от национальной, можно воспринимать как товар, у которого есть своя цена (это сильное упрощение, но так понятнее). А цену на товар обычно формирует баланс спроса и предложения.

Спрос превышает предложение — цена растет.

Предложение превышает спрос — цена падает. Так работает рынок. А теперь постараемся понять, что происходит с долларом и евро в России.







9 марта 2022 года Центральный банк РФ ввел критические ограничения на оборот наличной валюты внутри страны. Они коснулись доллара, евро и фунта стерлингов, то есть самых популярных среди россиян валют после рубля. Вот что получилось:

Введена обязательная 30% комиссия на покупку USD, EUR и GBP на бирже (то есть, покупка безналичной валюты «просто так» стала невыгодной)

Банкам запрещена продажа наличной валюты населению

Запрещено снимать со своих валютных счетов и вкладов более $10 тысяч (исключение — можно снять в рублях с конвертацией)

Запрещено вывозить из страны более $10 тысяч наличными

Запрещено отправлять себе или родственникам за границу более $10 тысяч

Компаниям предписано продавать не менее 80% валютной выручки внутри РФ. Настолько жестких запретов на оборот валюты в России не было очень давно. По сути, достать наличные доллары, евро или фунты по адекватной цене внутри страны стало просто невозможно. Казалось бы, вот он повышенный спрос — теперь курс должен улететь в небеса! Но на самом деле 9 марта стал последним днем падения рубля — аккурат после введения ограничений зарубежная валюта стала стабильно и планомерно дешеветь. В чем же дело?







Секрет прост: спрос на валюту формируют вовсе не граждане, а компании-импортеры. Обмен ваших рублевых сбережений на доллары это капля в море для целой страны, а вот крупные компании, которые ввозят товары из-за рубежа — там совсем другие цифры. Теперь следим за руками:



Импортеры ввозят в РФ товар...

...который они покупают за границей за валюту...

...которую сначала покупают за рубли внутри РФ...

...то есть создают спрос на валюту.



Но вот незадача: из-за санкций ввозить в РФ стало почти нечего. Десятки иностранных компаний и брендов либо совсем ушли из страны, либо временно прекратили поставки своих товаров из-за рубежа. Вдобавок из-за закрытого неба нарушились логистические цепочки и ввезти что-то в Россию стало очень сложно и дорого. Получается, что валюта импортерам не нужна, и спрос больше не формируется. С конца февраля, после обострения ситуации в Украине, взгляды россиян по всей стране были прикованы к курсу валют. Падение рубля до 80 и 90 за доллар было крайне «валокординовым» для населения, а дальнейший полет в преисподнюю уже воспринимался более нейтрально. Сколько там у нас сегодня? 110? 120? 140?Однако после середины марта ситуация кардинально поменялась — стоимость рубля внезапно стала расти. Поначалу это напоминало лихорадочный отскок, но укрепление российской валюты шло стабильно и неуклонно. Утро 7 апреля 2022 года войдет в историю как день, когда доллар и евро достиг январской цены в рублях и внезапно «поехал» еще ниже! Кажется, люди, относительно погруженные в тему международной финансовой системы, давно не испытывали такого замешательства.В пятницу стоимость рубля достигла рекордной за последние несколько лет. В моменте доллар стоил 57.8 рубля, а евро — 59.75 рубля. Сегодня в 10 утра торги были открыты, и курсы всё еще находятся на этом уровне.Что же происходит с рублем? Почему он движется вверх казалось бы против всех законов и правил? Почему при этом не падают, а растут цены в стране? Сколько еще рубль будет расти? Ответы есть. Давайте всё по порядку.Ответ из двух частей: из-за мер Центробанка и, как ни странно, правил рынка. Сейчас подробнее остановимся на этом.Что такое вообще курс валют? По сути, это стоимость одних денег, выраженная в других деньгах. То есть, валюты, отличные от национальной, можно воспринимать как товар, у которого есть своя цена (это сильное упрощение, но так понятнее). А цену на товар обычно формирует баланс спроса и предложения.Так работает рынок. А теперь постараемся понять, что происходит с долларом и евро в России.9 марта 2022 года Центральный банк РФ ввел критические ограничения на оборот наличной валюты внутри страны. Они коснулись доллара, евро и фунта стерлингов, то есть самых популярных среди россиян валют после рубля. Вот что получилось:Настолько жестких запретов на оборот валюты в России не было очень давно. По сути, достать наличные доллары, евро или фунты по адекватной цене внутри страны стало просто невозможно. Казалось бы, вот он повышенный спрос — теперь курс должен улететь в небеса! Но на самом деле 9 марта стал последним днем падения рубля — аккурат после введения ограничений зарубежная валюта стала стабильно и планомерно дешеветь. В чем же дело?Обмен ваших рублевых сбережений на доллары это капля в море для целой страны, а вот крупные компании, которые ввозят товары из-за рубежа — там совсем другие цифры.Импортеры ввозят в РФ товар......который они покупают за границей за валюту......которую сначала покупают за рубли внутри РФ......то естьна валюту.Но вот незадача: из-за санкций ввозить в РФ стало почти нечего. Десятки иностранных компаний и брендов либо совсем ушли из страны, либо временно прекратили поставки своих товаров из-за рубежа. Вдобавок из-за закрытого неба нарушились логистические цепочки и ввезти что-то в Россию стало очень сложно и дорого. Получается, что валюта импортерам не нужна, и спрос больше не формируется.

Пример: крупный сетевой магазин — назовем его «ЯблокоМаркет» — закупал за рубежом и ввозил в Россию технику Apple на $500 тысяч в год. То есть, «ЯблокоМаркет» формировал спрос на доллары внутри РФ в размере 500 000. В 2022 Apple перестала поставлять свои девайсы в Россию, а ввозить «серую» технику стало невыгодно из-за логистических проблем. А еще «ЯблокоМаркет» не уверен, что сможет теперь продать новую партию внутри РФ — россияне могут опасаться тратить деньги в условиях «турбулентности». В результате магазин кое-как закупает небольшую партию на $50 тысяч и на этом всё.

Итог: в стране создан спрос лишь на 50 000 долларов, а еще $450 тысяч долларов остались и они никому не нужны.





Вот, например, комментарий от Максима Орешкина, помощника Владимира Путина по экономике:

«Ни доллар, ни евро в том объеме, в котором они приходят, стране сейчас не нужны, и страна ничего с ними сделать не может»

Итак, почему же курс валют падает относительно рубля? Потому что в России искусственно создано пресыщение валютой. Она поступает в страну в прежних объемах, но потребность в ней резко снизилась. Предложение превышает спрос = цена валюты падает.

2. Почему цены на товары в РФ не падают вслед за курсом доллара и евро?







Наверное, так и происходило бы в условиях, когда санкций нет и налажено свободное грузовое сообщение между Россией и другими странами. Но в реальности это не так. По сути, сейчас курс валют перестал быть индикатором состояния экономики в РФ.



Почему? Всё просто — покупать и ввозить товары в страну действительно стало гораздо выгоднее благодаря крепкому рублю, но:

Ввозить почти нечего (компании ушли из РФ)

То что можно найти, ввезти долго, сложно и дорого (логистика нарушена и пока не восстанавливается)

Неизвестно, продастся ли ввезенный товар (в условиях глобальной перестройки экономики россияне больше экономят и меньше тратят). Итоговая цена товара зависит от многих вещей, а не только от закупочной стоимости в долларах. Курс упал, но прочие условия ухудшились, поэтому ожидать глобального падения цен в стране пока не стоит.

Наверное, так и происходило бы в условиях, когда санкций нет и налажено свободное грузовое сообщение между Россией и другими странами. Но в реальности это не так. По сути, сейчас курс валют перестал быть индикатором состояния экономики в РФ.Почему? Всё просто — покупать и ввозить товары в страну действительно стало гораздо выгоднее благодаря крепкому рублю, но:Итоговая цена товара зависит от многих вещей, а не только от закупочной стоимости в долларах. Курс упал, но прочие условия ухудшились, поэтому ожидать глобального падения цен в стране пока не стоит.

3. Как долго рубль будет расти?



Очевидно, что пока не установится баланс между внутренним спросом на валюту и её предложением, курс не стабилизируется. Центробанк РФ постепенно вводит



По сути, глобально остановить рост рубля сейчас могут две крайности:

Либо Россия сильно снижает или вообще прекращает продажу энергоносителей за валюту за рубеж

Либо с России снимают санкции, логистика восстанавливается, зарубежные компании возвращаются. Попытки претворить в жизнь первый сценарий мы наблюдаем уже какое-то время: президент Путин подписал указ о том, что «Газпром» должен принимать оплату за газ только в рублях. Но на поверку оказалось, что выглядит это совсем иначе — «Газпром» всё-таки будет получать оплату в валюте, после чего конвертировать её в рубли. Пока неясно, как эта схема поможет наладить «валютный» баланс. С другой стороны, ряд стран (например, Армения и Беларусь) уже заявляли о готовности платить за российские энергоносители в «настоящих» рублях.

Очевидно, что пока не установится баланс между внутренним спросом на валюту и её предложением, курс не стабилизируется. Центробанк РФ постепенно вводит послабления по мартовским предписаниям , но существенно на курс это пока не повлияло.По сути, глобально остановить рост рубля сейчас могут две крайности:Попытки претворить в жизньмы наблюдаем уже какое-то время: президент Путин подписал указ о том, что «Газпром» должен принимать оплату за газ только в рублях. Но на поверку оказалось, что выглядит это совсем иначе — «Газпром» всё-таки будет получать оплату в валюте, после чего конвертировать её в рубли. Пока неясно, как эта схема поможет наладить «валютный» баланс. С другой стороны, ряд стран (например, Армения и Беларусь) уже заявляли о готовности платить за российские энергоносители в «настоящих» рублях.

Кстати, эксперты отмечают, что после 25 мая рост рубля должен замедлиться, поскольку начнется новый налоговый период и экспортеры снизят объемы и количество трансграничных сделок

Что касается второго варианта, то его мы обсуждать не будем. Потому что все всё понимают.

И таких компаний сотни, тысячи. Из-за антироссийских санкций они больше не нуждаются в валюте, а значит валюта внутри страны остается невостребованной. Иными словами, предложение стало превышать спрос. В таком случае нормальной реакцией для её стоимости в рублях является только один сценарий — снижаться.А откуда в России такое большое предложение валюты, если Евросоюз и США запретили ее ввоз на территорию страны? Дело в том, что валюту в огромных количествах Россия получает от продажи за границу своих нефти и газа (так называемые «нефтедоллары»). А еще не стоит забывать, что до сих пор действует предписание ЦБ РФ об обязательной продажи валюты, полученной от экспорта. То есть, недостатка в валюте Россия пока точно не испытывает Но если раньше она тут же раскупалась внутри страны, то теперь её стало гораздо больше, чем это нужно импортерам. Профицит.