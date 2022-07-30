Хакеры Почта России

«Почту России» взломали. Данные россиян снова в сети

Артем
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Персональные данные клиентов «Почты России» в следствие хакерской атаки оказались в открытом доступе. В компании заверяют, что россиянам ничего не угрожает.

Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на информацию Telegram-канала «Утечки информации». Попавший в открытый образец базы данных содержит около 10 миллионов строк в котором содержаться данные отправителей и получателей «Почты России». Среди них: ФИО или название компаний, номера телефонов, индекс и города также трек-номер, дата и время отправления и вес посылки. 

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В компании подтвердили информацию об утечке, которая произошла в результате хакерской атаки. Как сообщает пресс-служба «Почты России», банковские данные клиентов находятся в безопасности.

«Утечка не содержала банковских данных, безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает».

Источник предоставивший данные «Почты России» ранее слил в открытый доступ информацию о клиентах образовательного портала GeekBrains, службу доставки Delivery Club и сервис покупки билетов tutu.ru.


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Источник:
РБК
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Комментарии

kardigan
+2632
kardigan
Лет десять там не был слава Богу!
час назад в 14:50
#
RAZRABOT4IK
+73
RAZRABOT4IK
Заембеачлаи тельно
43 минуты назад
#
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