«Почту России» взломали. Данные россиян снова в сети

Персональные данные клиентов «Почты России» в следствие хакерской атаки оказались в открытом доступе. В компании заверяют, что россиянам ничего не угрожает.
Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на информацию Telegram-канала «Утечки информации». Попавший в открытый образец базы данных содержит около 10 миллионов строк в котором содержаться данные отправителей и получателей «Почты России». Среди них: ФИО или название компаний, номера телефонов, индекс и города также трек-номер, дата и время отправления и вес посылки.
В компании подтвердили информацию об утечке, которая произошла в результате хакерской атаки. Как сообщает пресс-служба «Почты России», банковские данные клиентов находятся в безопасности.
«Утечка не содержала банковских данных, безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает».
Источник предоставивший данные «Почты России» ранее слил в открытый доступ информацию о клиентах образовательного портала GeekBrains, службу доставки Delivery Club и сервис покупки билетов tutu.ru.