Поддержка со всех сторон: в продаже появились геймерские кресла от GMNG

Олег

Кресло


GMNG вышел на рынок с новой линейкой игровой мебели. Первыми моделями стали геймерские столы GMNG GG-TB301. Серию продолжил выпуск новых геймерских кресел GG-CH110B из ткани и GG-CH210B из экокожи.

Кресла изготовлены из крепких и эластичных материалов, обладают сидушкой из формованной пены, газлифтом 4 класса, регулировкой жёсткости качания и крестовиной из высокопрочного полипропилена.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Кресло

Пластиковые подлокотники моделей можно двигать сразу в четырёх направлениях, высота изменяется с 1190 мм до 1290 мм, а спинка обладает улучшенной системой фиксации. Для достижения максимальной поддержки со всех сторон можно двигать даже поясничную подушку и подголовник.

Кресла GMNG прошли испытания на давление, вытяжение, гибкость, устойчивость к стиранию и ударопрочность, соответствуют стандартам качества BIFMA и EFM 1335, и обладают годовой гарантией. Вся мебель уже доступна в маркетплейсах OZON и Ситилинк.

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
14 классических игр, которые можно запустить прямо в браузере
Похоже, PlayStation на грани банкротства, а популярность консоли — ложь
Представлена лучшая портативная ретро-консоль Anbernic RG35XX Plus

Рекомендации

Рекомендации

Карты «МИР» станут еще полезнее. Теперь не хуже Visa и MasterCard!
Мошенники освоили новую схему с сим-картами. Одно слово и все ваши данные у них в руках
Как снизить цену любого товара на OZON до 25% — два самых простых способа
Xiaomi выпустила доступный проектор Q3 Pro, который с легкостью заменит вам телевизор

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии