Поддержка со всех сторон: в продаже появились геймерские кресла от GMNG



GMNG вышел на рынок с новой линейкой игровой мебели. Первыми моделями стали геймерские столы GMNG GG-TB301. Серию продолжил выпуск новых геймерских кресел GG-CH110B из ткани и GG-CH210B из экокожи.



Кресла изготовлены из крепких и эластичных материалов, обладают сидушкой из формованной пены, газлифтом 4 класса, регулировкой жёсткости качания и крестовиной из высокопрочного полипропилена.











Пластиковые подлокотники моделей можно двигать сразу в четырёх направлениях, высота изменяется с 1190 мм до 1290 мм, а спинка обладает улучшенной системой фиксации. Для достижения максимальной поддержки со всех сторон можно двигать даже поясничную подушку и подголовник.



Кресла GMNG прошли испытания на давление, вытяжение, гибкость, устойчивость к стиранию и ударопрочность, соответствуют стандартам качества BIFMA и EFM 1335, и обладают годовой гарантией. Вся мебель уже доступна в маркетплейсах OZON и Ситилинк. Пластиковые подлокотники моделей можно двигать сразу в четырёх направлениях, высота изменяется с 1190 мм до 1290 мм, а спинка обладает улучшенной системой фиксации. Для достижения максимальной поддержки со всех сторон можно двигать даже поясничную подушку и подголовник.Кресла GMNG прошли испытания на давление, вытяжение, гибкость, устойчивость к стиранию и ударопрочность, соответствуют стандартам качества BIFMA и EFM 1335, и обладают годовой гарантией. Вся мебель уже доступна в маркетплейсах OZON и Ситилинк.