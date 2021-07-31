Основатель Nikola Corporation — Тревор Милтон был обвинен в мошенничестве судом Манхэттена и может быть приговорен к 25 годам заключения. Первые сообщения, что данная компания является мошеннической организацией, появились еще год назад. Тогда расследование фонда Hindenburg Research привело к уходу Тревора с поста исполнительного директора компании. Однако несколько дней назад Милтону были предъявлены уже конкретные обвинения в мошенничестве сразу по трем пунктам. Пока что 39 летний миллиардер не признает себя виновным. 

Два пункта обвинения «новоиспеченного Маска» касаются махинаций с ценными бумагами и один — мошенничества с использованием электронных средств связи. Утверждается, что глава компании привлекал инвесторов обманным путем, а также поднимал стоимости акций Nikola Corporation с помощью ложных заявлений на телеинтервью и подкастах. Помимо этого, по заявлению властей, Тревор откровенно лгал общественности об имеющихся разработках компании. Пока что судья позволил Милтону выйти под залог в размере 100 миллионов долларов.

Была ли это реальная попытка создать вторую Tesla, или предприниматель Тревор Милтон изначально преследовал другие цели? Несмотря на громкие заявления главы Nikola Corporation, сообщения о реальных делах компании ставят в ступор. Судите сами, на данный момент уже стало известно, что во время съёмок рекламы грузовик Nikola One пришлось столкнуть с холма, чтобы он сам двигался по дороге. Более того, революционных аккумуляторов и водородных двигателей, которые обещал Милтон, компания также не создала. А собственный водород компания не производила и вовсе, хотя утверждала, что смогла снизить аж на 81% стоимость его производства. 


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REUTERS REUTERS

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