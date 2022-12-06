В поиске Google появилась бесконечная лента

Компания Google объявила об изменении в отображении поисковой выдачи в Search. Подробности сообщает 9to5Google.Согласно источнику, Google начинает внедрение нового типа просмотра результатов поисковой выдачи. Теперь ссылки можно будет смотреть условно бесконечной лентой. Сейчас в поисковике Google выдача отображается постранично, по 10 результатов на каждой странице. Но теперь пользоваться сервисом станет удобнее, поскольку Google разместит «до шести страниц результатов» подряд в виде единой ленты, без необходимости переключения страниц.Стоит отметить, что это нововведение уже чуть более года — с октября 2021 — присутствует в мобильной версии поиска Google. Видимо оно показало хорошие результаты, поэтому компания решила распространить такой тип отображения и на настольную версию поисковика. Помимо ленты, Google планирует добавить больше подсказок в окно поиска и расширенное отображение подробностей для ключевых результатов выдачи.Непрерывная прокрутка результатов поиска Google начинает развертываться сначала для английской версии, а в ближайшие недели появится для всех регионов.