iPhone SE 4 Apple

Похоже, Apple откажется от выпуска iPhone SE 4. Бюджетных айфонов больше не будет

Олег

iPhone SE


Компания Apple отменит релиз iPhone SE 4 из-за ряда проблем. Об этом сообщает MacRumors.

Ранее мы уже рассказывали об инсайдах, которые пророчили выход iPhone SE 4-го поколения в 2024 году. На этой дате сходились все аналитики, даже такие известные, как Минг-Чи Куо. Теперь этот китайский инсайдер сообщает новые подробности: следующего iPhone SE может не быть вовсе.

Согласно источнику, компания Apple рассматривает вариант полного отказа от iPhone SE 4. Всё дело в его себестоимости: условно-безрамочный экран, как в iPhone XR, стоит существенно дороже обычного прямоугольного, а значит самый доступный iPhone однозначно подорожает по сравнению с iPhone SE (2022). Однако продажи SE-шек и без того невелики, а после удорожания могут и вовсе провалиться.

Как минимум, запуск iPhone SE 4 может быть перенесен с 2024 года «на попозже», а как максимум — Apple вовсе откажется от идеи его выпускать. Устройство имеет все шансы не окупить затраты на создание и сборку. Финансовые аналитики прогнозируют глобальный экономический спад в 2023 году; отказом от низкомаржинального продукта Apple может улучшить свои позиции в грядущей турбулентности. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+108
MusicXpess
Жду SE в корпусе миника))
час назад в 10:16
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