Покупатель нашел на своем SSD Kingston необычное послание. Плюс сто к настроению!

Программист исследовал свой SSD Kingston и обнаружил в нём «пасхалку» от производителя. Об этом написали в Bleeping Computer.Согласно источнику, исследователь безопасности из США проанализировал программное обеспечение контроллера SSD Kingston KC2000 и обнаружил там кое-что необычное. Он нашел ZIP-файл с системными файлами и кодом, а в коде — странный кусок, который на первый взгляд ни за что не отвечает.Оказалось, что эта часть кода отвечает за настроение айтишника, а не за управление диском. Он расшифровал часть содержимого файла прошивки bin и узнал в нём… полный текст композиции Coldplay — The Scientist, вышедшей в 2002 году. Сама же прошивка была распространена производителем в 2020 году.Kingston пока никак не комментировала описанную находку. Наслаждайтесь.