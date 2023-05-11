Покупатель нашел на своем SSD Kingston необычное послание. Плюс сто к настроению!

Олег

Kingston

Фото: Bleeping Computer

Программист исследовал свой SSD Kingston и обнаружил в нём «пасхалку» от производителя. Об этом написали в Bleeping Computer.

Согласно источнику, исследователь безопасности из США проанализировал программное обеспечение контроллера SSD Kingston KC2000 и обнаружил там кое-что необычное. Он нашел ZIP-файл с системными файлами и кодом, а в коде — странный кусок, который на первый взгляд ни за что не отвечает.

Оказалось, что эта часть кода отвечает за настроение айтишника, а не за управление диском. Он расшифровал часть содержимого файла прошивки bin и узнал в нём… полный текст композиции Coldplay — The Scientist, вышедшей в 2002 году. Сама же прошивка была распространена производителем в 2020 году.

ПО Kingston

Kingston пока никак не комментировала описанную находку. Наслаждайтесь. 


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Источник:
Bleeping Computer
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