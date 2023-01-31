Полезнейшее применение AirTag оказалось опасным — лучше так не делать

Отслеживание местоположения своей собаки при помощи AirTag может иметь обратную сторону для питомца. Об этом написали в MacRumors.
Ранее мы рассказали историю, когда после наводнения американец отследил и нашел своего пёселя при помощи AirTag на его ошейнике. Казалось бы, это очевидное и очень крутое применение для смарт-метки: она небольшая и легкая, довольно просто крепится на ошейнике. Благодаря AirTag владелец может быть спокоен за своего питомца. Но есть и оборотная сторона.
Колин Мортимер рассказал зарубежным СМИ, что прикрепил AirTag к ошейнику своей собаки Софи, однако спустя какое-то время он исчез. Парень подумал, что питомец просто потерял метку и решил её поискать. Сигнал «Локатора» привел его… к другой собаке.
Мортимер включил воспроизведение звука на AirTag и услышал пищание устройства, исходившее из живота чужого пса. Похоже, когда собаки игрались друг с другом, второй пес вытащил AirTag из ошейника и съел его. Пёселя отвезли в реанимацию, где рентген подтвердил догадки Мортимера.
Оказалось, что в сети описано немало подобных случаев. AirTag довольно часто попадает в собачьи желудки ввиду активности этих животных во время прогулок. Ветеринар из штата Луизиана, США поделился, что за полтора года он вытаскивал метку как минимум из шести «собакенов».
Проглатывание AirTag опасно, поскольку метка работает от батарейки CR2032, крайне токсичного элемента питания, способного отравить животное.
Любопытно, что сама Apple не рекомендует использовать AirTag для отслеживания домашних животных или детей, поскольку метка была создана для «сопровождения» вещей и предметов, а не живых существ. Учитывая риск проглатывания, возможно, не стоит вешать метку на свою собаку.