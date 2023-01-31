Полезнейшее применение AirTag оказалось опасным — лучше так не делать

Олег

Собакен


Отслеживание местоположения своей собаки при помощи AirTag может иметь обратную сторону для питомца. Об этом написали в MacRumors.

Ранее мы рассказали историю, когда после наводнения американец отследил и нашел своего пёселя при помощи AirTag на его ошейнике. Казалось бы, это очевидное и очень крутое применение для смарт-метки: она небольшая и легкая, довольно просто крепится на ошейнике. Благодаря AirTag владелец может быть спокоен за своего питомца. Но есть и оборотная сторона.

Колин Мортимер рассказал зарубежным СМИ, что прикрепил AirTag к ошейнику своей собаки Софи, однако спустя какое-то время он исчез. Парень подумал, что питомец просто потерял метку и решил её поискать. Сигнал «Локатора» привел его… к другой собаке.

Мортимер включил воспроизведение звука на AirTag и услышал пищание устройства, исходившее из живота чужого пса. Похоже, когда собаки игрались друг с другом, второй пес вытащил AirTag из ошейника и съел его. Пёселя отвезли в реанимацию, где рентген подтвердил догадки Мортимера. 

Собакен-носитель

Оказалось, что в сети описано немало подобных случаев. AirTag довольно часто попадает в собачьи желудки ввиду активности этих животных во время прогулок. Ветеринар из штата Луизиана, США поделился, что за полтора года он вытаскивал метку как минимум из шести «собакенов».

Проглатывание AirTag опасно, поскольку метка работает от батарейки CR2032, крайне токсичного элемента питания, способного отравить животное.

Любопытно, что сама Apple не рекомендует использовать AirTag для отслеживания домашних животных или детей, поскольку метка была создана для «сопровождения» вещей и предметов, а не живых существ. Учитывая риск проглатывания, возможно, не стоит вешать метку на свою собаку.  

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Приложение «Локатор» на macOS Ventura наконец довели до ума
AirTag помог найти угнанный автомобиль. Самый полезный девайс Apple?
Похоже, Google хочет скопировать самый противоречивый гаджет Apple и назвать его в честь персонажа Звёздных войн
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

«Яндекс» выпустил банковское приложение
Представлен новый музыкальный формат. Mp3 больше не нужен
Sony PlayStation 5 сливают по рекордно низкой цене на распродаже 11.11 на AliExpress
«Яндекс Такси» придумало, как сделать поездки дешевле на 20%. Водителям это не нравится — они хитрят, чтобы брать в разы дороже

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+4989
tellurian
Как не нравится, когда пишут жаргонные слова или разговорные — собакены …
39 минут назад
#
Купить рекламу