Пользователи Android и iOS наконец cмогут переписываться друг с другом без Telegram и WhatsApp

Олег

iOS vs Android


Агрегатор мессенджеров Beeper получил кроссплатформенную поддержку RCS и iMessage. Об этом пишет 9to5Google.

Beeper был создан основателем компании Pebble Эриком Мигиковски для того, чтобы объединить разные службы обмена сообщениями, в том числе и нативные из Android и iOS. Он не имеет собственного алгоритма шифрования и сервера обмена сообщениями, а лишь служит «хабом» для того, чтобы вы не устанавливали много разных приложений.

Сейчас приложение совместимо со службами WhatsApp, Viber, Sagnal, Telegram, iMessage. Новость состоит в том, что теперь Bepper получил поддержку Google RCS — собственного протокола компании, который используется для обмена сообщениями между Android-девайсами. По сути, вам больше не требуется подключать аккаунты сторонних мессенджеров: достаточно подключиться к RCS и iMessage и переписываться между iOS и Android.

Еще одно преимущество Beeper — это единственное приложение, позволяющее использовать RCS на iPhone. Сейчас утилита находится в бета-тестировании, так что, даже скачав её из App Store или Google Play, вам придется подождать доступа в очереди. 

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Источник:
9to5Google
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