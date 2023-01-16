Пользователи массово жалуются на iOS 16 — спустя 4 месяца iPhone тупит и глючит

Олег

iOS 16


Пользователи iPhone продолжают массово публиковать жалобы на глюки iOS 16. На это обратили внимание в MacRumors.

С момента выхода iOS 16 для всех пользователей прошло уже более трех месяцев. За это время Apple успела выпустить два крупных обновления — 16.1 и 16.2 — а также пару десятков бета-версий. Несмотря на это, владельцы iPhone с установленной iOS 16 до сих пор жалуются на форумах Reddit и MacRumors, а также в Twitter на целый ряд багов и ошибок в системе, хотя в целом она показывает себя довольно хорошо.

Вот перечень проблем, с которыми сталкиваются пользователи:
  • В некоторых приложениях появляется пустое окно вместо клавиатуры
  • Клавиатура появляется и распознает набор букв с задержкой
  • Настройки звуков/виброотдачи клавиатуры произвольно меняются
  • Периодические сбои в работе поиска Spotlight
  • Приложение «Камера» зависает и не отвечает на запросы
  • Режимы «Фокусирования» глючат и не всегда вовремя сменяют друг друга, а иногда пропускают уведомления в обход настроек
  • Apple Music работает нестабильно
  • Аксессуары «умного» дома «отваливаются» от смартфона
  • Тормозит CarPlay
  • Необычно высокий расход заряда аккумулятора на iPhone
  • Вылеты приложений.
iOS 16

Судя по отзывам, некоторые проблемы начались еще с релиза iOS 16 в сентябре, а другие появились с выходом iOS 16.2. Например, на моем собственном iPhone 11 проблема с пустым окном вместо клавиатуры появилась именно с iOS 16.2. Кроме того, по жалобам можно заметить, что глюки и фризы не касаются какой-то определенной модели iPhone, а сопровождают пользователей почти всех устройств Apple, совместимых с iOS 16. Некоторые фанаты уже в шутку вспоминают фразу «Вы неправильно его держите» — так сказал Стив Джобс, комментируя проблемы с приемом сотовой сети на iPhone 4. 




Кстати, если вас не устраивает работа iOS 16, то еще не поздно откатиться по нашему гайду — Apple пока подписывает iOS 15.7.2. 

Ранее мы рассказали, что Apple официально признала серьезный дефект в iPhone 14 Pro. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

YABLOKOFON
+109
YABLOKOFON
Понятно, сидим пердим на 15.4 дальше ))
2 часа назад в 16:38
#
–15
Молния Маккуин
У меня при разговоре или звонке когда отнимаешь телефон от уха остаётся темный экран и помогает только хард ресет.
2 часа назад в 16:46
#
+450
samOsebe Молния Маккуин
мне ранее, с подобной проблемой, помогало нажать кнопку выключения пару раз и экран срабатывал.
час назад в 17:44
#
+44
denisba
Все отлично работает на 16.2.
2 часа назад в 16:48
#
Tormaz
+503
Tormaz
У меня такие глюки
Пропадают обои при разблокировке. Вместо них черный экран. Перезагрузка спасает
Если звонивший первый отключится, то у меня черный экран. Не реагирует ни на тап по экрану, ни на кнопку. Поэтому предупреждаю звонившего что я отключусь сам. Тогда все нормально
Иногда при разблокировке не реагирует на тап по экрану. Кнопка спасает.
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И я знаю почему это всё. Когда была ios 6, она была простая. Это был эталон. Чем новее версии ios, тем больше всяких ненужных функций которые перегружают ios, Кук с командой не могут или не хотят исправлять. Или забили на всё. Все равно фанаты купят. Даже если и дальше приложения будут блокировать.
Ios "кончается". Мой второй смарт на андроиде средней ценовой категории, за год не произвел ни одного глюка. Сам в шоке.
2 часа назад в 17:00
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Андрей
+36
Андрей
Только у затупков глючит по ходу… Яни на одном устройстве ни одного глюка и проблемы с первого дня выхода…
час назад в 17:40
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