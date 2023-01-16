Пользователи массово жалуются на iOS 16 — спустя 4 месяца iPhone тупит и глючит

Пользователи iPhone продолжают массово публиковать жалобы на глюки iOS 16. На это обратили внимание в MacRumors.
С момента выхода iOS 16 для всех пользователей прошло уже более трех месяцев. За это время Apple успела выпустить два крупных обновления — 16.1 и 16.2 — а также пару десятков бета-версий. Несмотря на это, владельцы iPhone с установленной iOS 16 до сих пор жалуются на форумах Reddit и MacRumors, а также в Twitter на целый ряд багов и ошибок в системе, хотя в целом она показывает себя довольно хорошо.
Вот перечень проблем, с которыми сталкиваются пользователи:
- В некоторых приложениях появляется пустое окно вместо клавиатуры
- Клавиатура появляется и распознает набор букв с задержкой
- Настройки звуков/виброотдачи клавиатуры произвольно меняются
- Периодические сбои в работе поиска Spotlight
- Приложение «Камера» зависает и не отвечает на запросы
- Режимы «Фокусирования» глючат и не всегда вовремя сменяют друг друга, а иногда пропускают уведомления в обход настроек
- Apple Music работает нестабильно
- Аксессуары «умного» дома «отваливаются» от смартфона
- Тормозит CarPlay
- Необычно высокий расход заряда аккумулятора на iPhone
- Вылеты приложений.
Судя по отзывам, некоторые проблемы начались еще с релиза iOS 16 в сентябре, а другие появились с выходом iOS 16.2. Например, на моем собственном iPhone 11 проблема с пустым окном вместо клавиатуры появилась именно с iOS 16.2. Кроме того, по жалобам можно заметить, что глюки и фризы не касаются какой-то определенной модели iPhone, а сопровождают пользователей почти всех устройств Apple, совместимых с iOS 16. Некоторые фанаты уже в шутку вспоминают фразу «Вы неправильно его держите» — так сказал Стив Джобс, комментируя проблемы с приемом сотовой сети на iPhone 4.
Кстати, если вас не устраивает работа iOS 16, то еще не поздно откатиться по нашему гайду — Apple пока подписывает iOS 15.7.2.
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