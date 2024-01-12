Пользователи ВКонтакте на новогодних каникулах установили рекорды просмотров в VK Клипах, чаще знакомились и дарили зелёных драконов

Во время праздников пользователи ВКонтакте чаще, чем в обычные дни, смотрели видео, общались в чатах, знакомились, отправляли видеосообщения, подарки и донаты. Предпочтение отдавали юмористическим шоу, клипам про Новый год и подаркам с символом года — зелёным драконом.Количество активных пользователей VK Знакомств в первую неделю 2024 года выросло в 2 раза по сравнению с началом 2023 года. Для тех, кто хотел с кем-то познакомиться, чтобы вместе провести новогодние праздники, VK Знакомства сделали возможность добавить отметку «Праздники вместе». Благодаря ей образовалось 382 тысячи пар.VK Клипы начали год с рекорда — 2 млрд уникальных просмотров в сутки. Столько раз пользователи посмотрели клипы 3 января. Активнее всего пользователи создавали контент 31 декабря — в этот день количество опубликованных коротких видео выросло на 41% по сравнению с последним днём 2022 года.В VK Видео по сравнению с началом 2023 года на 40% выросло общее время, которое зрители провели за просмотром. 2 января зрители посмотрели 10,7 млн часов видео — это как увидеть 5 млн фильмов продолжительностью 2 часа каждый. Чаще всего выбирали юмористические шоу: «VK под шубой 2» и новый выпуск «Что было дальше?», которые набрали десятки миллионов просмотров. Среди пользовательского контента самым вирусным стал ролик о схватке геккона со сколопендрами, его посмотрели 19 млн раз.В VK Мессенджере по сравнению с предновогодней неделей было отправлено на 39% больше сообщений и на 41% больше реакций. В начале января количество видеосообщений увеличилось на 53% по сравнению с неделей ранее — до 39 млн. Во время праздников 5 млн человек позвонили друзьям и родственникам в VK Звонках 7,5 млн раз, что на 11% больше, чем неделей ранее. 20 тысяч онлайн-встреч пользователи провели за совместным просмотром видео — на 12% больше, чем за неделю до Нового года. Было создано 500 тысяч новых персональных цифровых аватаров vmoji — теперь они есть у 10,5 млн пользователей.По сравнению с последней неделей 2023 года пользователи отправили на 7% больше заявок в друзья и на 10% больше смотрели ленту. Они дарили друг другу подарки в 21 раз чаще, чем в предновогоднюю неделю. Среди самых популярных — зелёный дракон, ангел и новогодний стеклянный шар. Лидерами по их отправке стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Челябинск и Самара.Чаще делали подарки и создателям контента: в новогоднюю ночь отправили в 2 раза больше разовых донатов, чем в среднем в обычный день. На каникулах пользователи провели на 50% больше тренировок, чем годом ранее. Первая тренировка состоялась сразу после полуночи — житель Екатеринбурга начал её в 00:02.