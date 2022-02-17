Ровно год назад в России был принят закон, запрещающий матерную лексику, оскорбления и разжигание розни в социальных сетях. Площадки должны сами следить за содержанием постов и комментариев своих пользователей, а за неудаление мата им грозит штраф.
По данным «Медалогии», за год количество публикаций с матерными словами уменьшилось на 1%, что вполне можно списать на статистическую погрешность. Всего выявлено 93,3 миллиона таких публикаций. Пик использования мата пришёлся на конец декабря: в предпоследний день года, когда многие обсуждали коронавирус и подводили итоги, таких постов и сообщений было 380 тысяч. В 2020 году пиковым днём было 12 августа, когда обсуждались протестные события в Беларуси — в тот день зафиксировано 400 тысяч матерных постов.
Депутат Госдумы Сергей Боярский, который является автором законопроекта о саморегулировании соцсетей, заявил изданию РБК, что «эта часть нашего народного фольклора не может быть сокращена и не может подвергаться каким-то специальным гонениям, тем более на такой открытой и свободной площадке, как интернет». Он также сказал, что закон о запрете мата в соцсетях не подразумевает никаких серьёзных последствий за использование нецензурной брани.
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Откройте тикток или инстаграмм
Каждое второе видео с матом
Каждая третья аудиозапись с матом
И ни 18+ ни каких либо ограничений нет
Открывай инстаграмм или тикток вручай смартфон первоклашке и вэлком во взрослую жизнь 👏👏👏
Может,стОит довести уровень жизни,хотя бы,до удовлетворительного?Тогда и гадости будет меньше литься из людей