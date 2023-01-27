Посмотрите, как робот Boston Dynamics глючит и без конца валится на пол. Просто умора!

Олег

Atlas


Компания Boston Dynamics опубликовала видео с нарезкой неудачных дублей со съемок трюков своего робота Atlas. Ролик уже завирусился в соцсетях.

На видео можно увидеть, как робот Atlas пытается выполнять трюки и запрограммированные команды. Ранее в сети уже появлялось видео с успешными эпизодами: гуманоид прыгает, носит в «руках» различные предметы и даже делает сальто.

Теперь же Boston Dynamics решила позабавить фанатов и опубликовала видео с кадрами неудачных дублей. На них робот без конца оступается, спотыкается, валится набок или падает «лицом» вниз. 



Благодаря этому ролику стало понятно, что «обучение» и разработка таких сложных роботов проходит отнюдь не гладко и требует массу времени и терпения. 

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Комментарии

–10
Кьюкумбер
А где робота глючит? Заявлено в названии что его глючит!
час назад в 22:59
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