Посмотрите, как робот Boston Dynamics глючит и без конца валится на пол. Просто умора!

Компания Boston Dynamics опубликовала видео с нарезкой неудачных дублей со съемок трюков своего робота Atlas. Ролик уже завирусился в соцсетях.
На видео можно увидеть, как робот Atlas пытается выполнять трюки и запрограммированные команды. Ранее в сети уже появлялось видео с успешными эпизодами: гуманоид прыгает, носит в «руках» различные предметы и даже делает сальто.
Теперь же Boston Dynamics решила позабавить фанатов и опубликовала видео с кадрами неудачных дублей. На них робот без конца оступается, спотыкается, валится набок или падает «лицом» вниз.
Благодаря этому ролику стало понятно, что «обучение» и разработка таких сложных роботов проходит отнюдь не гладко и требует массу времени и терпения.