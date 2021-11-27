В сети появился новый концепт будущего iPhone 15 — он изображает большой рестайлинг текущего дизайна iPhone и привнесение новых странных элементов. Концепт представила дизайн-студия ADR Studio.
iPhone 15, который нарисовали дизайнеры, выглядит очень странно. Прежде всего, объективы задних камер — теперь они располагаются не в симметричном квадрате, а в прямоугольной области «а-ля Galaxy S20», и расставлены не очень приятно для глаз. Кроме того, верхняя и нижняя грани получились не прямыми, а немного выгнутыми наружу «домиком» — благодаря такому решению дизайнеры смогли убрать «чёлку» с дисплея устройства. При этом в концепте сохранен дизайн iPhone 12 и 13 с ровными гранями корпуса и аккуратно скругленными углами.
Самый необычный элемент в этом рисунке — колесико, которое создатели концепта назвали Magic Wheel. Вряд ли Apple решится на такое нововведение: такого рода элемент не присущ «яблочным» продуктам априори (Magic Crown в Apple Watch и AirPods Max выглядит и работает иначе), да и практичности в нем очень мало. И, наконец, корпус смартфона потеряет влагозащиту, если из него наполовину торчит такой Magic Wheel.
К слову, подобные колесики управления когда-то устанавливала Sony Ericsson в свои первые полноразмерные сенсорные смартфоны. Колесо было пятипозиционным: оно крутилось вверх и вниз, понимало нажатие, а также наклон вперед и назад. В те времена дисплеи были резистивными, и касаться их лишний раз не хотелось — и даже тогда это выглядело рудиментом, от которого вскоре отказались.
Ранее мы рассказали, что Apple хитростью пытается «накрутить» свой рейтинг в своем же App Store, но пользователи уже «раскусили» этот метод.
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И все скажут Вау!!! Это гениально!
А вот дизайн кстати ничего. Убрал уродскую чехлу. Хотя похож на китайский блэк шарк