Посмотрите на Mercedes G-Wagen от дизайнеров Moncler — вы запомните его надолго

Компания Mercedes представила необычную модификацию своего G-Wagen, которая создана совместно с Moncler. Фото и подробности опубликовали в Carscoops.Согласно источнику, автомобиль получил название Project Mondo G и разработан для «Недели моды» в Лондоне. О нем отзываются как об «уникальном произведении искусства». Для обычного же человека автомобиль выглядит как большая сумка или «гелик в пуховике»:Команда Project Mondo G заявила, что дизайн авто «играет на контрастах между прямоугольным дизайном внедорожника и мягкими округлыми формами куртки» — всё это образует «слияние противоположностей», которое превращает G-Wagen в скульптуру.Помимо, собственно, пуховика с застежкой на крыше, дизайнеры Moncler добавили автомобилю патиновую обработку, которая состарила его и сделала агрессивнее.