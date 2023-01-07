Посмотрите на модульный 4К-телевизор, который работает от аккумулятора. Это просто магия!

В сети появилась информация о полностью беспроводном телевизоре, который может работать без сети. О нём написали в TrendHunter.
Согласно источнику, DisplaceTV — это 55-дюймовый телевизор, который полностью лишен проводов. Производитель предлагает переносить его из комнаты в комнату, когда это необходимо, так как вес устройства составляет менее 9 килограмм. Матрица имеет разрешение 4К.
Телевизор оснащен встроенной веб-камерой для управления жестами, а также съемными аккумуляторами. При необходимости можно иметь при себе заряженную батарею и быстро её заменить, поскольку поддерживается «горячая» замена. Но главная фишка DisplaceTV — модульность. Владелец может объединить между собой несколько таких телевизоров и получить один большой: например, два DisplaceTV обеспечат 8К-разрешение и диагональ 110 дюймов, а четыре штуки покажут 16К-картинку.
Устройство доступно для предзаказа на The Gadget Flow по цене $299.