Телевизор

Посмотрите на модульный 4К-телевизор, который работает от аккумулятора. Это просто магия!

Олег

DisplaceTV


В сети появилась информация о полностью беспроводном телевизоре, который может работать без сети. О нём написали в TrendHunter.

Согласно источнику, DisplaceTV — это 55-дюймовый телевизор, который полностью лишен проводов. Производитель предлагает переносить его из комнаты в комнату, когда это необходимо, так как вес устройства составляет менее 9 килограмм. Матрица имеет разрешение 4К.

Телевизор оснащен встроенной веб-камерой для управления жестами, а также съемными аккумуляторами. При необходимости можно иметь при себе заряженную батарею и быстро её заменить, поскольку поддерживается «горячая» замена. Но главная фишка DisplaceTV — модульность. Владелец может объединить между собой несколько таких телевизоров и получить один большой: например, два DisplaceTV обеспечат 8К-разрешение и диагональ 110 дюймов, а четыре штуки покажут 16К-картинку.

Устройство доступно для предзаказа на The Gadget Flow по цене $299. 

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Источник:
TrendHunter
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Комментарии

kardigan
+2954
kardigan
Наверно хорошая в принципе штука. Вот только не понятно нафига его таскать туда сюда и что с ним делать, когда в доме электричества нет-стримить с телефона? Интернета то как правила нет без света.Аналоговое смотреть? Опять же нужна антена, а она не у всех есть.
Сегодня в 14:09
#
Tigrolik
+523
Tigrolik
Автор, как ты себе это представляешь? У тебя с геометрий и математикой очень большие проблемы. Чтоб сделать диагональ 110 дюймов, нужно 4 телека по 55 дюймов соединить, а не 2. Сечешь?
2 часа назад в 17:24
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MaxiTrends
+58
MaxiTrends
Вопрос только – а зачем?))))
Я понимаю смысл в беспроводной мыши, клавиатуре, пылесосе, но телевизор то зачем?))))
Это не мобильное устройство
2 часа назад в 17:33
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Volnorez Uraganov
+69
Volnorez Uraganov MaxiTrends
Если живешь за городом или где то в дали от крупных городов то свет выключают частенько и такой телевизор на аккумуляторах весьма актуален
35 минут назад
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