Посмотрите на новый робо-зарядник от GravaStar за $60 — он просто милашка, и неплохо заряжает

Олег

Зарядка


Компания GravaStar, специализирующаяся на аксессуарах с необычным геймерским дизайном, выпустила свой первый роботизированный зарядный блок. Об этом написали в MacRumors.

Забавный робо-зарядник получил название Alpha65. На официальном сайте бренда он стоит $60, что недешево для зарядного устройства мощностью 65 Ватт. Однако это не простой скучный блочок: «альфа» выглядит очень задорно и будет украшать ваш рабочий стол в период бездействия. 

Зарядка

Alpha65 выглядит как маленький робот с ушами и отчетливо напоминает роботов из классического научно-фантастического кино. В свободное от работы время девайс стоит на ножках и смотрит на комнату электронными глазами. Когда зарядник требуется применить по назначению, ножки складываются, а при желании можно снять и уши-антенны.

В нижней части робота расположена выдвижная вилка. При подключении к сети цвет глаз робота меняется на красный — они служат индикаторами работы блочка. Сверху корпуса расположен классический набор портов: два USB-С и один USB-A. 

Зарядка

Конструкция робота продумана: несмотря на его кажущуюся громоздкость, девайс не помешает соседней розетке и отлично уживается со шнурами питания от различной бытовой техники. 

Зарядка

Мощности 65 Ватт будет достаточно для быстрой зарядки большинства современных смартфонов; кроме того, блочок «потянет» небольшой ультрабук, например, MacBook Air или Pro 13, либо пару смартфонов и наушники. 

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Источник:
MacRumors
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