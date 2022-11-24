Apple iPhone 15 Pro

Поставщик подтвердил самый необычный слух об iPhone 15 Pro

Олег

iPhone


Один из поставщиков Apple сообщил дополнительные подробности о будущем iPhone 15 Pro. Его заявления опубликовали на Phone Arena.

Ранее мы уже писали, что Apple может отказаться от физических кнопок питания и регулировки громкости в Pro-моделях iPhone 15. Инсайдеры говорили, что кнопки заменят на сенсорные зоны, а вибромодуль Haptic Engine будет имитировать нажатия, точно так же, как в iPhone 7, iPhone 8 и SE.

Известный поставщик Cirrus Logic направил письмо своим акционерам и намекнул в нём на то, что этот инсайд верен. Согласно документу, компания продолжает «взаимодействовать со стратегически важным клиентом» и рассчитывает в следующем году вывести на рынок новый чип для смартфонов». Уже известно, что именно Cirrus Logic разрабатывает для Apple Taptic Engine.

В письме указано, что смартфон с инновационным чипом появится в продаже «в последней части следующего года», что соответствует примерному времени выхода iPhone 15. Аналитики считают, что переход от физических кнопок к сенсорным потребует создание нового микрочипа и драйвера для Haptic Engine, что и собирается сделать Cirrus Logic. Они говорят, что данную информацию теперь можно считать относительно достоверной. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

+1
Alexander Volyntsev
То есть, теперь, чтобы изменить уровень звука, нужно снять краги или перчатки, достать телефон из кармана комбинезона(да и у рабочих и крестьян есть айфоны))). Или сидя за рулем, выдергивать из кармана для смены звука, а не просто наощупь натыкать кнопки.
2 часа назад в 09:38
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s_medik
+3155
s_medik Alexander Volyntsev
А зачем вам менять уровень звука когда телефон лежит в кармане? Если вы слушаете музыку в наушниках, то Siri вам в помощь.
час назад в 10:48
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