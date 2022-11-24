Поставщик подтвердил самый необычный слух об iPhone 15 Pro



Один из поставщиков Apple сообщил дополнительные подробности о будущем iPhone 15 Pro. Его заявления опубликовали на Phone Arena.



Ранее мы уже писали, что Apple может отказаться от физических кнопок питания и регулировки громкости в Pro-моделях iPhone 15. Инсайдеры говорили, что кнопки заменят на сенсорные зоны, а вибромодуль Haptic Engine будет имитировать нажатия, точно так же, как в iPhone 7, iPhone 8 и SE.



Известный поставщик Cirrus Logic направил письмо своим акционерам и намекнул в нём на то, что этот инсайд верен. Согласно документу, компания продолжает «взаимодействовать со стратегически важным клиентом» и рассчитывает в следующем году вывести на рынок новый чип для смартфонов». Уже известно, что именно Cirrus Logic разрабатывает для Apple Taptic Engine.



В письме указано, что смартфон с инновационным чипом появится в продаже «в последней части следующего года», что соответствует примерному времени выхода iPhone 15. Аналитики считают, что переход от физических кнопок к сенсорным потребует создание нового микрочипа и драйвера для Haptic Engine, что и собирается сделать Cirrus Logic. Они говорят, что данную информацию теперь можно считать относительно достоверной.

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