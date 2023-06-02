Появился еще один способ проверить ваш iPhone на заражение новым вирусом Triangulation

«Лаборатория Касперского» опубликовала собственную утилиту для проверки iOS-устройств пользователей на вирусы. Об это пишет «Код Дурова».
Ранее мы уже рассказывали об одном способе проверить ваш iPhone на наличие распространяющегося в последнее время в России вируса Triangulation. Теперь «Лаборатория Касперского» подготовила собственную утилиту Triangle Check для такой проверки. Правда, сам процесс определения заражения вряд ли выглядит проще, чем предыдущий.
Прежде всего, требуется создать полную резервную копию на компьютер. Это можно сделать с помощью iTunes или Finder. После этого можно приступать к подготовке её анализа.
- Установите Python, скачав его по этой ссылке для своей ОС (строка get-pip.by)
- Далее установите Python-пакет triangle_check, введя из репозитория PyPI следующую строку: python -m pip install triangle_check
- Чтобы проанализировать резервную копию утилитой от «Касперского», введите в терминал или командную строку python -m triangle_check <путь до созданной резервной копии>
- Если на macOS появляется ошибка MobileSync: Operation not permitted, выдайте Терминалу разрешение на полный доступ к диску и проведите операцию еще раз.
После успешного анализа утилита покажет один из трех реультатов:
- DETECTED — обнаружены конкретные индикаторы заражения, устройство было заражено Triangulation.
- SUSPICION — обнаружены совокупности менее однозначных индикаторов, то есть косвенные признаки заражения.
- No traces of compromise were identified — признаков заражения не обнаружено.
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