Появился новый способ поставки техники Apple в Россию — благодаря ему цены станут ниже

Олег

iPhone


В России появился новый дистрибутор, который будет ввозить в страну бытовую технику и электронику. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно источнику, АФК «Система», которая уже владеет МТС и OZON, зарегистрировала компанию «Гуру Электроникс». Она по сути является новым дистрибутором, который будет ввозить в Россию электронику из-за рубежа. В базе деклараций о соответствии ЕАЭС обнаружены документы на поставку техники Apple, Samsung и Dyson.

Если верить этим документам, то «Гуру Электроникс» будет ввозить в РФ iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch с кабелями и блоками питания, а также смарт-часы Samsung, фены и стайлеры Dyson. Каждое наименование будет импортировано в количестве примерно 1,5 млн штук.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», говорят, что регистрация «Гуру Электроникс» — это, по сути, новый путь для параллельного импорта, который очень хорошо скажется на ценообразовании перечисленной выше электроники. Иными словами, благодаря тому, что появился новый дистрибутор, который обеспечит конкуренцию и дополнительные поставки техники, цены в рознице могут существенно снизиться. 

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Источник:
Коммерсантъ
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