Появился рейтинг топ-9 подержанных авто до 300 тысяч рублей. Есть из чего выбрать!

Олег

Almera

Фото: auto.ru

В сети опубликовали результаты опроса россиян на тему самого популярного автомобиля на «вторичке». Подробности появились на motor.ru.

Согласно источнику, аналитики провели опрос среди россиян по всей стране, которые занимаются перепродажами подержанных автомобилей. Их спросили, какие модели быстрее всего забирают покупатели, и какими больше всех интересуются. В опросе фигурировал бюджет до 300 000 рублей.

На первом месте с гигантским отрывом оказался Nissan Almera модификации начала 2000-х годов. Его назвали 37,8% всех опрошенных перекупов. Это недорогой «японец» с нормальным набором опций комфорта и безопасности (кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, электрозеркала, подушки безопасности водителя и пассажира), единственным недостатком которого является довольно подверженный коррозии кузов.

Вот какие авто заняли со второго по девятое места:

  • Lada Granta
  • Renault Logan 1
  • Lada Kalina
  • Ford Focus 1
  • ВАЗ-2114
  • Mitsubishi Galant
  • Hyundai Sonata
  • Toyota Passo.
Любопытно, что в рейтинг не попали крайне популярные в регионах РФ Hyundai Accent, Chevrolet Lanos, Mitsibishi Lancer и автомобили группы VAG. 

Продавцы подержанных авто также отметили, что из-за общего удорожания машин покупатели всё меньше смотрят на пробег и ДТП в истории, теперь обращая внимание на целостность основных элементов кузова и исправность узлов. 

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Источник:
Motor.ru
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Комментарии

tellurian
+5067
tellurian
Я нас филиал авто.ру? Или авито.авто?
Сегодня в 09:53
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–3
Ян Тваридзе
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