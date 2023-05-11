Появился рейтинг топ-9 подержанных авто до 300 тысяч рублей. Есть из чего выбрать!

Lada Granta

Renault Logan 1

Lada Kalina

Ford Focus 1

ВАЗ-2114

Mitsubishi Galant

Hyundai Sonata

Toyota Passo.

В сети опубликовали результаты опроса россиян на тему самого популярного автомобиля на «вторичке». Подробности появились на motor.ru.Согласно источнику, аналитики провели опрос среди россиян по всей стране, которые занимаются перепродажами подержанных автомобилей. Их спросили, какие модели быстрее всего забирают покупатели, и какими больше всех интересуются. В опросе фигурировал бюджет до 300 000 рублей.На первом месте с гигантским отрывом оказался Nissan Almera модификации начала 2000-х годов. Его назвали 37,8% всех опрошенных перекупов. Это недорогой «японец» с нормальным набором опций комфорта и безопасности (кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, электрозеркала, подушки безопасности водителя и пассажира), единственным недостатком которого является довольно подверженный коррозии кузов.Вот какие авто заняли со второго по девятое места:Любопытно, что в рейтинг не попали крайне популярные в регионах РФ Hyundai Accent, Chevrolet Lanos, Mitsibishi Lancer и автомобили группы VAG.Продавцы подержанных авто также отметили, что из-за общего удорожания машин покупатели всё меньше смотрят на пробег и ДТП в истории, теперь обращая внимание на целостность основных элементов кузова и исправность узлов.