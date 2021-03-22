Американская компания Podswap начала предоставлять услугу по замене изношенных аккумуляторов в Apple AirPods. За такую работу придется отдать $59,99.
Фирму основали две девушки из Калифорнии — Эмили Альперт и Эмма Стритцингер. О том, как именно происходит замена, компания не распространяется, однако заверяет, что процесс автоматизирован и весьма технологичен — механику замены разработали сами девушки. Однако есть один нюанс.
Согласно официальному сайту Podswap, при оформлении заявки компания сразу присылает клиенту наушники (без кейса), в которых уже заменены аккумуляторы — то есть, по сути, человеку приходят чужие наушники. После получения и проверки, клиент должен в той же упаковке отправить свои старые AirPods без кейса по предоплаченному компанией договору с курьерской службой — все расходы по доставке компания берет на себя (или включает в цену). Судя по всему, наушники самого заказчика впоследствии подвергаются замене аккумуляторов и отправляются одному из следующих обратившихся в фирму. Стоит упомянуть, что кейс и наушники Apple взаимозаменяемы и не связаны между собой, поэтому проблем с синхронизацией «распарованого» комплекта не возникнет. Однако кого-то может смутить получение чужих наушников, бывших в использовании, хотя Podswap и заверяет, что тщательно очищает и дезинфицирует устройства. Помимо обычной замены аккумуляторов, компания позволяет заменить один наушник AirPod на полноценную пару с новыми батарейками — это будет стоить $89,99.
После выхода первого поколения AirPods cпециалисты iFixit дали им (и всем последующим AirPods) 0 баллов ремонтопригодности, так как их практически невозможно разобрать, не повредив. Однако впоследствии они всё же смогли успешно заменить аккумуляторы в AirPods. Эксперты iFixit договорились с Podswap, чтобы девушки заменили аккумуляторы именно в их наушниках, а не присылали им чужие, после чего разобрали и проверили их. Внутри оказались аккумуляторы того же бренда, что использует сама Apple, при этом AirPods действительно восстановили свою автономность.
Чтобы восстановить изношенные AirPods официально, потребуется купить два новых наушника у Apple, так как компания не занимается заменой их аккумуляторов. Каждый наушник обойдется около 5-7 тысяч рублей в зависимости от модели.
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AirPods Pro увы не подошли к моему ушному каналу, поэтому мне очень нравятся AirPods 2
Хрень конечно полная, но девочки молодцы, целую им ручки)
p.s. я не сексист и реально рад за такой бизнес