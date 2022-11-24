Правительство РФ ознакомилось с отечественной заменой In****m, TikTok и Zoom



В России создали собственные аналоги популярных соцсетей и продемонстрировали их властям. Об этом пишет РБК.



Согласно источнику, речь идет о популярной соцсети Цукерберга для фотографий, сервис коротких видеороликов TikTok, приложении для видеозвонков Zoom и так далее. Индустриальный центр компетенций по направлению «коммуникационные сервисы» одобрил проекты по импортозамещению этих иностранных приложений.



Например, вместо популярной американской соцсети для фотографий правительству продемонстрировали соцсеть Looky (разработчик — ООО «Мотивационные решения»). Она позволяет перенести свой контент, подписки и подписчиков из зарубежного аналога. Цель приложения — «вернуть в привычную среду активную аудиторию In***m и F***k». Кроме того, Looky собираются запустить и в других странах, таких как Белоруссия, Казахстан, ОАЭ. Затраты на проект оценены в 459,7 млн рублей.



Другая соцсеть — Sunlight Play — заменит собой TikTok. Она создается «для реализации концепции полезной социальной сети, создания площадки поддержания информационного суверенитета при работе с молодежью». Размер затрат на нее — 285,7 млн рублей.



Вместо Zoom россиянам предложат использовать

Dion — отечественный сервис видео-конференц-связи от ГК «Иннотех». Стоимость проекта — 318,7 млн рублей.



Помимо перечисленных приложений, российские аналоги появятся у почтового сервиса Microsoft — у нас он будет называться «Почта 2.0», а также корпоративной версии Skype — АО «ТКС» разработает сервис видеосвязи NEW: TrueConf Enterprise 2.0.



Как указано выше, проекты уже одобрены специальной комиссией. Они еще не получили гранты — деньги на подобные цели сейчас может выделять «Сколково». Результаты будут объявлены до конца 2022 года.



Эксперты говорят, что компаниям-разработчикам импортозамещенных интернет-сервисов важно подумать не только о выпуске своего продукта, но и «важно выделять те аспекты, из-за которых пользователи смогут задерживаться в этих сетях». Они также отмечают, что в России необходимо создавать «свои прорывные соцсети, а не копии иностранных».