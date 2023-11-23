Представлен мини-компьютер Banana Pi размером 6,5 см

Олег

Banana


Команда Banana Pi представила свой миниатюрный одноплатный ПК для разработчиков. Он вышел как альтернатива Raspberry Pi, популярному среди любителей DIY.

В новом Banana BPI-M4 Zero установлен чип Р618 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 и частотой 1,5 ГГц. За графику отвечает Mali G31. Это железо примерно на 40% мощнее, чем у Raspberry Pi. Оперативной памяти тоже существенно больше — 2 Гб против 512 Мб у «ягодки».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Мини-компьютер от Banana получил более современные порты: две USB-С и один mini-HDMI с поддержкой 4К@60. Также на плате находятся чипы Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2. Встроенная память представлена в виде eMMC-накопителя 8 Гб и слота microSD. Габариты «бананы» впечатляют — всего 65 х 30 мм.

Banana

Мини-компьютер Banana Pi очень пригодится тем, кто любит мастерить электронику своими руками и нуждается в компактном, но при этом достаточно современном и мощном «железе». Новинка может стать основой для множества полезных девайсов и автоматизаций, от умного дома и освещения до аудиосистем, фотоаппаратов и несложных роботов

4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
ServerNews
Cсылки по теме:
Хакер незаметно стянул пароли айфонов по Bluetooth. Даже опытные специалисты не поняли в чем дело
Созданы часы с ChatGPT, которые сочиняют стихи
LEGO обязана выпустить такой конструктор. Каждая деталь — микрокомпьютер с экраном
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

17 причин дождаться iPhone 15 и даже не смотреть на iPhone 14
На старые модели Galaxy Watch выходит большое обновление OneUI
Карты «МИР» станут еще полезнее. Теперь не хуже Visa и MasterCard!
Мошенники освоили новую схему с сим-картами. Одно слово и все ваши данные у них в руках

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Pavel Nikiforov
+640
Pavel Nikiforov
аналогового видео вообще нет?
те нужно теперь париться с цифровым видео, вместо того чтобы кинуть на любой композитный вход....
ну хз
2 часа назад в 16:23
#
tellurian
+4778
tellurian Pavel Nikiforov
Сейчас уже мало где такие есть. Цифровые порты найти легче. У меня дома и у родных уже нет почти.
2 часа назад в 16:57
#
Купить рекламу