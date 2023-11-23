Представлен мини-компьютер Banana Pi размером 6,5 см



Команда Banana Pi представила свой миниатюрный одноплатный ПК для разработчиков. Он вышел как альтернатива Raspberry Pi, популярному среди любителей DIY.



В новом Banana BPI-M4 Zero установлен чип Р618 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 и частотой 1,5 ГГц. За графику отвечает Mali G31. Это железо примерно на 40% мощнее, чем у Raspberry Pi. Оперативной памяти тоже существенно больше — 2 Гб против 512 Мб у «ягодки».







Мини-компьютер от Banana получил более современные порты: две USB-С и один mini-HDMI с поддержкой 4К@60. Также на плате находятся чипы Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2. Встроенная память представлена в виде eMMC-накопителя 8 Гб и слота microSD. Габариты «бананы» впечатляют — всего 65 х 30 мм.







Мини-компьютер Banana Pi очень пригодится тем, кто любит мастерить электронику своими руками и нуждается в компактном, но при этом достаточно современном и мощном «железе». Новинка может стать основой для множества полезных девайсов и автоматизаций, от Мини-компьютер от Banana получил более современные порты: две USB-С и один mini-HDMI с поддержкой 4К@60. Также на плате находятся чипы Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2. Встроенная память представлена в виде eMMC-накопителя 8 Гб и слота microSD. Габариты «бананы» впечатляют — всего 65 х 30 мм.Мини-компьютер Banana Pi очень пригодится тем, кто любит мастерить электронику своими руками и нуждается в компактном, но при этом достаточно современном и мощном «железе». Новинка может стать основой для множества полезных девайсов и автоматизаций, от умного дома и освещения до аудиосистем, фотоаппаратов и несложных роботов