Представлен светящийся ремешок для Apple Watch от Nomad

Бренд Nomad представил новый спортивный ремешок для Apple Watch. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, новинка получила название Glow in the Dark и совместима с Apple Watch с размером корпуса 49 мм, 45 мм, 44 мм и 42 мм. Ремешок изготовлен из фторэластомерного каучука, он водонепроницаем и не портится даже от соленой воды. Материал Glow in the Dark немного жестче оригинальных спортивных ремешков от Apple.



На внутренней стороне ремешка предусмотрены вентиляционные каналы, чтобы кожа «проветривалась» и не становилась влажной. Но главная его фишка — ремешок светится в темное время суток. Чтобы свечение было ярким, аксессуар сначала надо «зарядить» под прямыми лучами света.



Ремешки Nomad Glow in the Dark выпущены ограниченным тиражом и продаются по $60.

А новые Apple Watch и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides