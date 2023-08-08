Представлен светящийся ремешок для Apple Watch от Nomad

Олег

Nomad


Бренд Nomad представил новый спортивный ремешок для Apple Watch. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, новинка получила название Glow in the Dark и совместима с Apple Watch с размером корпуса 49 мм, 45 мм, 44 мм и 42 мм. Ремешок изготовлен из фторэластомерного каучука, он водонепроницаем и не портится даже от соленой воды. Материал Glow in the Dark немного жестче оригинальных спортивных ремешков от Apple.

На внутренней стороне ремешка предусмотрены вентиляционные каналы, чтобы кожа «проветривалась» и не становилась влажной. Но главная его фишка — ремешок светится в темное время суток. Чтобы свечение было ярким, аксессуар сначала надо «зарядить» под прямыми лучами света.

Ремешки Nomad Glow in the Dark выпущены ограниченным тиражом и продаются по $60. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+568
franzisonfire
Для воров домушников это не вариант
2 часа назад в 20:21
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