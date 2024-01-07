Представлен улётный электробайк с мотором 201 л.с. в заднем колесе. Стоит дороже Tesla!

Олег

Verge
Фото: Verge


Компания Verge Motorcycles анонсировала свой самый совершенный электромотоцикл с необычным мотором. О нем написали в The Verge.

Согласно источнику, байк будет называться Verge TS Ultra и выйдет позже в 2024 году. Наличие электромотора вместо классического бензинового выделяет его из «толпы» других моделей, но главная фишка даже не в этом.

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Verge
Фото: Verge

Разработчики поставили цель не просто выкинуть из кузова мотоцикла бензиновый двигатель и поставить на его место электрический. Они хотели сохранить центр тяжести как можно ближе к земле, и для этого встроили мотор… в заднее колесо.

Двигатель Verge TS Ultra получит рекордную мощность в 201 лошадиную силу и 885 Нм крутящего момента. Он встроен в заднее колесо по типу кольцевой безвтулочной конструкции — то есть, посередине обода находится просто сквозное отверстие.

Фото: Verge
Фото: Verge

Фото: Verge
Фото: Verge

Электронное оснащение тоже не подкачало. Байк оборудуют шестью камерами, которые — вместе с двумя радарами — обеспечат обзор в 360 градусов. Всё это поможет выявлять препятствия на дороге и быстро приближающиеся к ездоку другие ТС: он получит оповещения на двух дисплеях в верхней части «бака» вместе с другой информацией о мотоцикле.

Стартовая цена на Verge TS Ultra составит 44 900 долларов. Напомним, что Tesla Model 3 сейчас продается от $38 990. Однако будут также версии байка послабее и подешевле: модель TS Pro на 137 л.с. за $29 990 и TS на 107 л.с. за $26 900. . 

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Источник:
The Verge
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Комментарии

Dmitriy
+834
Dmitriy
Для того, чтобы хрустики становились такими ещё быстрее :))))
7 января 2024 в 23:12
#
+65
Nikodimus73
Воронин, иди бухай, как все нормальные люди! А то дорвался! Вся лента из твоих помоев состоит!
8 января 2024 в 00:12
#
Mers
+4762
Mers
Могли бы и в переднее колесо уже двигатель установить.
8 января 2024 в 01:57
#
+1
Александр
Двигатель в колесе это неподрессорная масса, ухудшающая управляемость. И активное охлаждение в колесо не запихнуть, поэтому двигатель будет тяжёлым и будет выгорать, если долго вжаривать. Центр тяжести смещается назад, а переднее колесо недонагружено. Одни недостатки. Зачем же делать так? Так это самый дешёвый тип электродвигателя. Мощность 150 кВт, то есть батарейка 50 кВтч, масса этой батарейки 250-300 кг. И стоимость батарейки менее $10k. Красная цена этого байка весом в полтонны $15k, больше этот китайский мусор не стоит. Ах да, раз нет активного охлаждения колеса, то и нет активного охлаждения батареи, сдохнет не позже 5 лет, может даже устроив фаер-шоу перед смертью.Электробайки нежизнеспособная тема. У них слишком высокая масса. Разве, что чопперы делать. Завывающие как старая электричка чопперы.
8 января 2024 в 05:15
#
tellurian
+3759
tellurian
Какая дальность поездки?
До Питера доехать можно? А в Минск съездить?
У меня знакомые на мотоциклах часто ездят далеко.
Все эти электрички больше для города, чем для дальних поездок. Нет у нас нормальной инфраструктуры за пределами Москвы.
Вчера в 09:08
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