Представлен улётный электробайк с мотором 201 л.с. в заднем колесе. Стоит дороже Tesla!

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Компания Verge Motorcycles анонсировала свой самый совершенный электромотоцикл с необычным мотором. О нем написали в The Verge.



Согласно источнику, байк будет называться Verge TS Ultra и выйдет позже в 2024 году. Наличие электромотора вместо классического бензинового выделяет его из «толпы» других моделей, но главная фишка даже не в этом.





Разработчики поставили цель не просто выкинуть из кузова мотоцикла бензиновый двигатель и поставить на его место электрический. Они хотели сохранить центр тяжести как можно ближе к земле, и для этого встроили мотор… в заднее колесо.Двигатель Verge TS Ultra получит рекордную мощность в 201 лошадиную силу и 885 Нм крутящего момента. Он встроен в заднее колесо по типу кольцевой безвтулочной конструкции — то есть, посередине обода находится просто сквозное отверстие.Электронное оснащение тоже не подкачало. Байк оборудуют шестью камерами, которые — вместе с двумя радарами — обеспечат обзор в 360 градусов. Всё это поможет выявлять препятствия на дороге и быстро приближающиеся к ездоку другие ТС: он получит оповещения на двух дисплеях в верхней части «бака» вместе с другой информацией о мотоцикле.Стартовая цена на Verge TS Ultra составит 44 900 долларов. Напомним, что Tesla Model 3 сейчас продается от $38 990. Однако будут также версии байка послабее и подешевле: модель TS Pro на 137 л.с. за $29 990 и TS на 107 л.с. за $26 900. .