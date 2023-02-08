Представлена realme UI 4.0 с совершенно новым дизайном и функциями «Личного сейфа»





Смартфоны realme 10 Pro и realme 10 Pro+ получат предустановленную оболочку realme UI 4.0 последнего поколения с рядом новых функций. Об этом сообщает пресс-служба.



Оболочка realme UI основана на новейшем Android 13. Помимо функций из Android 13, она включает в себя нововведения в четырех областях: дизайн, управление, безопасность и плавность работы.





Дизайн

Интерактивное взаимодействие

Энергоэффективность

Защита конфиденциальности

Новая оболочка получила набор более интуитивно понятных иконок приложений, значение которых можно определить с первого взгляда. Новый пользовательский интерфейс realme UI 4.0 выполнен в формате карточек, в которых сгруппированы различные сегменты информации, включая новый центр управления. Его также можно оптимизировать, чтобы максимально быстро получать наиболее важную информацию. Кроме этого, realme UI 4.0 предлагает цветочные обои и Shadow-reflective clock для более динамичного вида интерфейса.Интеллектуальное взаимодействие упрощает повседневные задачи для пользователей и делает использование смартфона более персонализированным. realme UI 4.0 получил несколько интересных функций AOD (Always On Display). Например, realme UI 4.0 использует Bitmoji. Более разнообразные и персонализированные анимированные аватары на AOD позволяют отображать, что делает пользователь, в формате AOD.Новая функция Dynamic Computing Engine повышает общую производительность и сокращает энергопотребление системы, позволяя долго и с комфортом пользоваться смартфоном. Благодаря ей общая производительность повышается на 10%, а время автономной работы во время гейминга продлевается на 4,7%.Помимо производительности, была оптимизирована и анимация. Новейший движок Quantum Animation Engine 4.0 был усовершенствован, чтобы обеспечивать более интуитивное восприятие при прокрутке или переключении между приложениями. Кроме того, теперь пользователи могут получать одномоментный доступ к приложениям в больших папках прямо на главном экране.В числе других нововведений — самоадаптация контента к изгибу экрана, односторонняя навигационная панель и адаптивные элементы управления.realme UI 4.0 получил совершенно новый инструмент для защиты личных файлов и фотографий под названием «Личный сейф» (Private Safe) на базе стандарта Advanced Encryption Standard (AES). Кроме того, в realme UI 4.0 появилась новая функция Auto Pixelate, которая автоматически распознает и пикселирует фотографии профиля и имена на скриншотах. Это поможет скрыть персональную информацию на снимках экрана из мессенджеров и позволит не волноваться о том, чтобы случайно выдать с их помощью конфиденциальные данные.Кстати, перед официальным выходом realme UI 4.0 компания realme представила проект 2022 realme widget UI Co-creation, в рамках которого обычные пользователи и дизайнеры интерфейсов по всему миру могли создать интерактивный и инновационный дизайн виджетов для realme UI 4.0. Одним из победителей стал участник из России — команда realme UI будет сотрудничать с ним и другими авторами для разработки и внедрения новых виджетов в realme UI 4.0, чтобы они стали доступны всем пользователям realme.