



Компания Qualcomm совместно с американским оператором сотовой связи Vodafone и промышленной группой Thales представила технологию iSIM. Эта технология заменяет собой как физические SIM-карты, так и чипы eSIM.



iSIM встраивается непосредственно в систему-на-чипе (то есть в процессор), что позволяет экономить место на логической плате и в результате либо сделать устройство более компактным, либо разместить на плате больше компонентов. Технологически iSIM работает почти на той же базе, что и eSIM, то есть для пользователей и операторов ничего не поменяется, изменения коснутся лишь производителей устройств. Qualcomm преподносит iSIM как логичное и более совершенное развитие технологии eSIM, которую можно считать промежуточным этапом.



Qualcomm утверждает, что внедрение iSIM позволит оснастить поддержкой сотовой связи больше видов различных устройств, в том числе из категории интернета-вещей. Первые гаджеты с поддержкой iSIM должны будут появиться в продаже в 2022 году. Одним из главных партнёров по тестированию новой технологии стала компания Samsung, создавшая специальную версию смартфона Samsung Galaxy Z Flip3 5G с процессором, в который интегрирован чип iSIM. Не исключено, что поддержка iSIM будет реализована во флагманской линейке Galaxy S22, анонс которой должен состояться в ближайшие недели.







