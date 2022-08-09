Представлено крупнейшее обновление «ВКонтакте» — в приложении изменили почти всё
Александр Кузнецов —
Соцсеть «ВКонтакте» анонсировала изменения, которые в ближайшее время появятся в её мобильных приложениях на Android и iOS. Будет изменён интерфейс всех разделов, появятся новые возможности и будет заложен фундамент для развития функций, связанных с NFT и Web 3.0.
В приложениях VK изменится оформление профиля пользователя, ленты публикаций, страницы публикаций, страницы сообществ, разделов с сервисами и мини-приложениями и многое другое. Короткие посты будут отображаться в ленте целиком, а длинные можно будет развернуть одним касанием экрана. По двойному тапу в любом месте публикации будет поставлен лайк. В репостах сообществ будет более наглядно отображаться имя оригинального автора, чтобы подчеркнуть его вклад в создание полезного контента.
Изображения в публикациях будут отображаться с соотношением сторон 1:1, 3:4 и 4:3. Если картинок несколько, их миниатюры адаптируются к посту более органично, чем раньше, — с сохранением оригинальных пропорций. В целом посты будут выглядеть более аккуратно и красиво — с акцентированием на главных деталях. Вёрстка постов будет ещё более гибко подстраиваться под размер и разрешение экранов.
Команда «ВКонтакте» собирается постепенно рассказывать о готовящихся нововведениях, а выпуск обновлённых версий приложений запланирован на ближайшие недели. Пользователи будут получать доступ к новому дизайну постепенно, тестирование началось сегодня.
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