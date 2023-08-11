Приложение Apple Music для Android круто обновилось

Александр



Компания Apple выпустила обновлённую бета-версию приложения Apple Music для Android. В нём появились примерно те же ключевые нововведения, что ранее стали доступны на iOS 17.

В Apple Music версии 4.3.0 была переделана страница воспроизведения трека. Обложка релиза теперь занимает больше места, изображение на ней анимированное, а акцентные цвета плавно переходят в остальную часть интерфейса.

Также появилась подробная информация о песнях — указано, кто участвовал в релизе: исполнитель, другие музыканты, автор слов и музыки, продюсер, инженер, ремикшер и тому подобное. Там же указано, доступен ли трек в форматах Dolby Atmos и Lossless.

В скором времени все эти нововведения должны будут появиться в стабильной версии приложения Apple Music для Android. Принять участие в бета-тестировании можно непосредственно через «Play Маркет».

Смартфоны на Android и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Умелец сделал Apple Watch, которые не нужно заряжать
Apple Watch Series 9 останутся в прежнем дизайне, но вы всё равно их купите
Как смотреть YouTube на Apple Watch
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Мошенники обнаглели и начали действовать по странной схеме
WhatsApp придумал крутую функцию, которая оставит Telegram и Viber далеко позади
ChatGPT стал бесполезным для множества пользователей
Мошенники развели москвича на 12 млн рублей. Его зацепили всего одной хитрой фразой

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу