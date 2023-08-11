Приложение Apple Music для Android круто обновилось





Компания Apple выпустила обновлённую бета-версию приложения Apple Music для Android. В нём появились примерно те же ключевые нововведения, что ранее стали доступны на iOS 17.



В Apple Music версии 4.3.0 была переделана страница воспроизведения трека. Обложка релиза теперь занимает больше места, изображение на ней анимированное, а акцентные цвета плавно переходят в остальную часть интерфейса.



Также появилась подробная информация о песнях — указано, кто участвовал в релизе: исполнитель, другие музыканты, автор слов и музыки, продюсер, инженер, ремикшер и тому подобное. Там же указано, доступен ли трек в форматах Dolby Atmos и Lossless.



В скором времени все эти нововведения должны будут появиться в стабильной версии приложения Apple Music для Android. Принять участие в бета-тестировании можно непосредственно через «Play Маркет».



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