Приложение ВТБ-банка навсегда отключилось на iPhone. Как теперь зайти в личный кабинет?

Олег

ВТБ


Клиенты банка ВТБ жалуются на неработоспособность iOS-приложения для управления своим счетом и картами. Речь идет об утилите «Всё просто»: она была выпущена в App Store как замена официальному приложению, удаленному из-за западных санкций. Сейчас оно отключено, как банк и обещал пару месяцев назад. 

Поскольку других приложений для использования ВТБ-банка в App Store не осталось, пользователи iPhone пока вынуждены искать другие решения. Самый очевидный вариант — веб-версия сайта банка, зайти в которую можно с помощью Safari, Chrome, а также российских «Яндекс.Браузера» и «Луны».

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Другой вариант — мини-приложение «ВКонтакте». Оно не является полноценным онлайн-банком, но всё же позволяет выполнять быстрые действия со своими деньгами, например, посмотреть баланс, совершить перевод или оплатить что-то с помощью QR-кода.

Пока неясно, как долго пользователям ВТБ придется обходиться «костылями». Остается надеяться, что банк сжалится над владельцами iPhone и всё же выпустит новое приложение в App Store. 

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Комментарии

–86
876589
Позорище🤮
2 часа назад в 13:03
#
–86
876589
Наверно в банке нет хороших ATI специалистов
2 часа назад в 13:04
#
ierom
+48
ierom
вот такая втб...)))
2 часа назад в 13:08
#
+28
Gntlmn Mthfcng
Подскажите, а почему больше не работает? Ограничение от эпл, или ВТБ сами решили что нет смысла поддерживать его? Тинькофф, Альфа, Сбер и другие банки продолжают работать
2 часа назад в 13:36
#
tellurian
+4714
tellurian
Они писали, что с 15 декабря больше не будет работать. Давно через ссылку захожу.
час назад в 14:24
#
+64
horizon tellurian
Их приложение перестало работать дней 5 назад...
час назад в 14:33
#
YABLOKOFON
–4
YABLOKOFON
А какой смысл был его отключать при том что они прекрасно знали что нормальной альтернативы нету?
54 минуты назад
#
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