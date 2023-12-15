Приложение ВТБ-банка навсегда отключилось на iPhone. Как теперь зайти в личный кабинет?



Клиенты банка ВТБ жалуются на



Поскольку других приложений для использования ВТБ-банка в App Store не осталось, пользователи iPhone пока вынуждены искать другие решения. Самый очевидный вариант — веб-версия сайта банка, зайти в которую можно с помощью Safari, Chrome, а также российских «Яндекс.Браузера» и «Луны».



Клиенты банка ВТБ жалуются на неработоспособность iOS-приложения для управления своим счетом и картами. Речь идет об утилите «Всё просто»: она была выпущена в App Store как замена официальному приложению, удаленному из-за западных санкций. Сейчас оно отключено, как банк и обещал пару месяцев назад.Поскольку других приложений для использования ВТБ-банка в App Store не осталось, пользователи iPhone пока вынуждены искать другие решения. Самый очевидный вариант — веб-версия сайта банка, зайти в которую можно с помощью Safari, Chrome, а также российских «Яндекс.Браузера» и «Луны».



Другой вариант — мини-приложение «ВКонтакте». Оно не является полноценным онлайн-банком, но всё же позволяет выполнять быстрые действия со своими деньгами, например, посмотреть баланс, совершить перевод или оплатить что-то с помощью QR-кода.



Пока неясно, как долго пользователям ВТБ придется обходиться «костылями». Остается надеяться, что банк сжалится над владельцами iPhone и всё же выпустит новое приложение в App Store.