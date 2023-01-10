Приложение Whoo взлетело в топ популярности в российском App Store. Что в нем особенного?

В топе российского сегмента App Store появилось ранее неизвестное приложение под названием «Whoo — С дорогим другом». Оно занимает первое место и обошло даже Wildberries, AliExpress и Telegram. Почему его начали активно загружать?
Судя по истории обновлений в App Store, приложение от корейского разработчика LinQ вышло на iPhone около месяца назад. Главный нововведением версии 0.4.1, представленной позавчера, стало внедрение русского языка — возможно, именно этот факт вызвал всплеск скачиваний утилиты.
Whoo позволяет делиться своей геопозицией с друзьями и родственниками, благодаря чему они в любой момент могут увидеть, где вы находитесь. После несложной регистрации при помощи аккаунта Apple или пары email/пароль вы попадаете на карту местности и видите всех своих друзей, которые тоже используют данный сервис. Можно просто следить за их местоположением, либо писать им сообщения. К сожалению (или к счастью), своих друзей в этом приложении я так и не нашел.
Авторы заявляют, что это не простое «приложение для преследования»; для них «главное — веселье», поэтому дизайн приложения похож «на отдел игрушек в универмаге». Судя по всему, утилита рассчитана на детей и подростков. Нативное приложение «Локатор» тоже умеет отображать местоположение друзей-пользователей Apple, но фишка Whoo — кроссплатформенность, оно доступно и для Android.
На самом деле внешний вид приложения, особенно на русском языке, выглядит сыроватым: надписи часто уходят за пределы экрана, кнопки и иконки расположены не интуитивно. В отзывах пользователи указывают на многочисленные опечатки и ошибки в интерфейсе.
При использовании Whoo стоит помнить, что приложение получает довольно много данных о вас. Во-первых, оно работает только после регистрации, а значит вам придется ввести email-адрес — лучше входить через Apple ID. Во-вторых, утилита просит разрешить доступ к вашей геолокации на постоянной основе — стоит дважды подумать, прежде чем разрешать ему это.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides