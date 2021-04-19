20 апреля 2021 года состоится ежегодная весенняя презентация компании Apple. Обычно весной поклонники бренда ожидают релиза новых планшетов и аксессуаров. Текущий год — не исключение: множество слухов ходит о новых базовых AirPods, которые должны обновиться впервые с 2019 года, а также третьем поколении Apple Pencil.
Отдельным пунктом в ожиданиях фанатов Apple является линейка iPad. В 2020-м году доход компании от продаж планшетов iPad вырос на 40% по сравнению с предыдущим, 2019-м. Это связано с тем, что из-за пандемии огромному количеству людей понадобились качественные и стабильные электронные устройства для работы или учебы из дома. Аналитики считают, что такой рост однозначно стимулирует Apple как можно скорее обновить линейку своих планшетов — а обновление, в свою очередь, стимулирует дальнейший рост продаж. И если обновление линейки iPad Pro ни у кого особо не вызывает сомнений, то будущий iPad mini 6 «наделал много шума» в интернете, еще даже не появившись на свет. Поклонники размера mini в планшетах Apple были очень рады увидеть рендеры и прочесть утверждения Минг-Чи Куо о том, что «миник» наконец получит «безрамочный» дизайн, избавится от кнопки Home и старого корпуса.
Однако позднее в сеть утекли живые фотографии сразу трех планшетов с «яблочком», которые предположительно и являются долгожданными iPad 2021. Среди них есть устройство, очень похожее на iPad mini — и это оказалось большим разочарованием для многих фанатов, так как на фото не было видно ни «безрамочности», ни других признаков обновленного дизайна. Если эта утечка соответствует действительности, то Apple третий раз подряд сохранит внешний вид iPad mini неизменным — текущий дизайн планшета глобально не менялся с 2012 года.
Аналитик Дэниел Айвс из Wedbush уверен, что высокий спрос на iPad в период продолжающейся пандемии является веской причиной ждать обновленную линейку планшетов iPad. Если вы собирались купить «яблочный» планшет, то, возможно, стоит подождать пару дней. А обо всём, что представит Apple 20 апреля, мы сразу же расскажем своим читателям.
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