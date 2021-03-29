





Мы уже привыкли к тому, что большая часть материнских плат базируется на определенных стандартах, таких как «большие» E-ATX или ATX, «средние» mATX или совсем компактные mini-ITX. Однако компьютеры хороши тем, что здесь никто не заставляет производителей придерживаться стандартов, и временами выходят такие интересные решения, как плата AAEON GENE-CML5, о которой мы сегодня и поговорим.Эта плата интересна в первую очередь своими возможностями при крайне компактных габаритах. Посудите сами — на 3.5'' плату, имеющую размеры 146 х 102 мм и помещающуюся в ладони, можно установить вполне привычные процессоры Intel 10-ого поколения вплоть до 8-ядерного Core i7-10700TE с теплопакетом в 35 Вт. Да, на такой малютке распаян полноценный сокет LGA1200 и один из чипсетов 400-ой линейки для рабочих станций (Q470E, H420E или Q470).Разумеется, разместить на ней два полноценных слота под ОЗУ не получилось бы физически, поэтому используется ноутбучный стандарт SO-DIMM. Всего плата поддерживает до 64 ГБ памяти на частоте до 2933 МГц. Для подключения SSD есть слот M.2 — он, как и один из слотов под память, расположен на оборотной стороне платы.Конечно, ни про какой PCIe для видеокарты говорить не приходится, поэтому для вывода картинки потребуется процессор с интегрированной графикой. При этом количество портов на AAEON GENE-CML5 немаленькое: пара SATA3, пара USB 3.2 и два Ethernet 1 Гбит/с, а монитор можно подключить по DisplayPort или D-SUB.Стоит понимать, что сама плата явно заточена под рабочее применение в качестве центральной части производственных терминалов или компактных рабочих станций. Однако, разумеется, никто не запрещает ее использовать и для создания портативного мультимедийного ПК. Хотя выйдет он, конечно, недешевым: например, схожая плата от AAEON на 2-ядерном Celeron продается в России почти за 20 тысяч рублей.