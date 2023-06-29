Пять классных функций watchOS 10: в сентябре вы не узнаете свои Apple Watch

Обновленные приложения. Apple переработала и провела редизайн почти всех нативных приложений watchOS 10. Теперь окно приложения занимает весь экран и дает больше полезной информации без прокрутки. Во многих случаях данные выводятся в виде информативных блоков.

Apple переработала и провела редизайн почти всех нативных приложений watchOS 10. Теперь окно приложения занимает весь экран и дает больше полезной информации без прокрутки. Во многих случаях данные выводятся в виде информативных блоков. Виджеты. В watchOS 10 появилась лента виджетов, которая теперь будет всегда под рукой и перед глазами. Пользователь сможет сам добавить и настроить удобные ему виджеты, после чего их можно просто пролистывать сверху вниз и просматривать все необходимые данные. Очень удобно и практично — пожалуй, это самое заметное изменение в watchOS 10.

В watchOS 10 появилась лента виджетов, которая теперь будет всегда под рукой и перед глазами. Пользователь сможет сам добавить и настроить удобные ему виджеты, после чего их можно просто пролистывать сверху вниз и просматривать все необходимые данные. Очень удобно и практично — пожалуй, это самое заметное изменение в watchOS 10. Центр управления. Теперь его можно открыть еще быстрее, просто нажав боковую кнопку — это работает как на главном экране, так и в приложениях.

Теперь его можно открыть еще быстрее, просто нажав боковую кнопку — это работает как на главном экране, так и в приложениях. Циферблаты. Apple добавила два новых анимированных динамических циферблата — «Палетка» и Snoopy. Подробно о них мы рассказали вот здесь.

Apple добавила два новых анимированных динамических циферблата — «Палетка» и Snoopy. Подробно о них мы рассказали вот здесь. Отслеживание настроения. Обзор этого приложения мы тоже уже сделали: оно позволяет вносить данные о своем настроении и самочувствии в течение дня и эти данные будут синхронизироваться с iPhone под управлением iOS 17.

5 июня 2023 года Apple представила обновление watchOS 10. Апдейт пока лишь анонсирован: попробовать его сейчас могут бета-тестировщики, а полноценный релиз для всех состоится в сентябре текущего года.Как и писали инсайдеры, watchOS 10 серьезно изменилась. Вот пять главных нововведений, которые вы заметите сразу после обновления своих Apple Watch.Помимо этих пяти нововведений, есть и другие, более мелкие, например приложение для туристов и велосипедистов Workout. А чего вы ждали от watchOS 10, но так и не увидели? Поделитесь в комментариях.