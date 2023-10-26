Пять причин дождаться iPhone 16 Pro и даже не смотреть на iPhone 14 Pro и iPhone 15 Pro



Компания Apple представила флагманские iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max чуть больше месяца назад, но в сети уже вовсю распространяются слухи о будущей новинке 16-го поколения. Самое главное собрали в MacRumors.



До запуска iPhone 16 Pro еще примерно 11 месяцев, однако мы знаем об этом смартфоне уже довольно много. Вот шесть причин, которые способны заставить покупателя дождаться релиза и не покупать текущее поколение:







Диагональ дисплеев. Об увеличении диагонали iPhone Pro говорили весь текущий год, однако 15-е поколение вышло с прежним размером экранов. Похоже, что это изменение мы увидим в 2024-м: iPhone 16 Pro получит экран 6,3 дюйма, а iPhone 16 Pro Max — 6,9 дюйма.

Об увеличении диагонали iPhone Pro говорили весь текущий год, однако 15-е поколение вышло с прежним размером экранов. Похоже, что это изменение мы увидим в 2024-м: iPhone 16 Pro получит экран 6,3 дюйма, а iPhone 16 Pro Max — 6,9 дюйма. «Кнопка захвата». Этот слух появлялся всего один раз, но очень заинтриговал фанатов. Сообщается, что Apple тестирует физическую кнопку с таким названием и встроит её в линейку iPhone 16. Предположительно, она будет выполнять роль затвора камеры, как в старых кнопочных камерофонах.

Этот слух появлялся всего один раз, но очень заинтриговал фанатов. Сообщается, что Apple тестирует физическую кнопку с таким названием и встроит её в линейку iPhone 16. Предположительно, она будет выполнять роль затвора камеры, как в старых кнопочных камерофонах. «Сверхширик» 48 Мп. Apple наконец улучшит сверхнирокоугольный объектив, который практически не менялся с момента первого появления в iPhone 11. Ожидается, что он даст больше деталей при съемке и сделает фото светлее.

Apple наконец улучшит сверхнирокоугольный объектив, который практически не менялся с момента первого появления в iPhone 11. Ожидается, что он даст больше деталей при съемке и сделает фото светлее. Wi-Fi 7. Этот стандарт беспроводной связи обеспечивает поддержку частоты 6 ГГц, которая способна сделать связь с роутером гораздо стабильнее — ведь 2,4 и 5 ГГц давно засорены, особенно в многоэтажках. А еще у Wi-Fi 7 пиковая скорость загрузки вчетверо выше, чем у Wi-Fi 6E.

Этот стандарт беспроводной связи обеспечивает поддержку частоты 6 ГГц, которая способна сделать связь с роутером гораздо стабильнее — ведь 2,4 и 5 ГГц давно засорены, особенно в многоэтажках. А еще у Wi-Fi 7 пиковая скорость загрузки вчетверо выше, чем у Wi-Fi 6E. Процессор. Новый чип Apple A18 Pro будет производиться по техпроцессе 3 нм, а значит смартфон будет меньше греться и дольше держать аккумулятор.

Новый чип Apple A18 Pro будет производиться по техпроцессе 3 нм, а значит смартфон будет меньше греться и дольше держать аккумулятор. Оптический зум 5x. В следующем году Apple может встроить 5-кратное приближение в модель iPhone 16 Pro — сейчас это привилегия самого большого и дорогого iPhone 15 Pro Max.

Релиз линейки iPhone 16 традиционно состоится в сентябре 2024 года. Если учесть негласный трехлетний цикл каждой модели айфона, то владельцы iPhone 12 и 13 вполне могут придержать деньги и дождаться iPhone 16. Релиз линейки iPhone 16 традиционно состоится в сентябре 2024 года. Если учесть негласный трехлетний цикл каждой модели айфона, то владельцы iPhone 12 и 13 вполне могут придержать деньги и дождаться iPhone 16.