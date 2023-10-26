Пять причин дождаться iPhone 16 Pro и даже не смотреть на iPhone 14 Pro и iPhone 15 Pro

Олег

iPhone 16 Pro


Компания Apple представила флагманские iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max чуть больше месяца назад, но в сети уже вовсю распространяются слухи о будущей новинке 16-го поколения. Самое главное собрали в MacRumors.

До запуска iPhone 16 Pro еще примерно 11 месяцев, однако мы знаем об этом смартфоне уже довольно много. Вот шесть причин, которые способны заставить покупателя дождаться релиза и не покупать текущее поколение:

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  • Диагональ дисплеев. Об увеличении диагонали iPhone Pro говорили весь текущий год, однако 15-е поколение вышло с прежним размером экранов. Похоже, что это изменение мы увидим в 2024-м: iPhone 16 Pro получит экран 6,3 дюйма, а iPhone 16 Pro Max — 6,9 дюйма.
  • «Кнопка захвата». Этот слух появлялся всего один раз, но очень заинтриговал фанатов. Сообщается, что Apple тестирует физическую кнопку с таким названием и встроит её в линейку iPhone 16. Предположительно, она будет выполнять роль затвора камеры, как в старых кнопочных камерофонах.
  • «Сверхширик» 48 Мп. Apple наконец улучшит сверхнирокоугольный объектив, который практически не менялся с момента первого появления в iPhone 11. Ожидается, что он даст больше деталей при съемке и сделает фото светлее.
  • Wi-Fi 7. Этот стандарт беспроводной связи обеспечивает поддержку частоты 6 ГГц, которая способна сделать связь с роутером гораздо стабильнее — ведь 2,4 и 5 ГГц давно засорены, особенно в многоэтажках. А еще у Wi-Fi 7 пиковая скорость загрузки вчетверо выше, чем у Wi-Fi 6E.
  • Процессор. Новый чип Apple A18 Pro будет производиться по техпроцессе 3 нм, а значит смартфон будет меньше греться и дольше держать аккумулятор.
  • Оптический зум 5x. В следующем году Apple может встроить 5-кратное приближение в модель iPhone 16 Pro — сейчас это привилегия самого большого и дорогого iPhone 15 Pro Max.

Релиз линейки iPhone 16 традиционно состоится в сентябре 2024 года. Если учесть негласный трехлетний цикл каждой модели айфона, то владельцы iPhone 12 и 13 вполне могут придержать деньги и дождаться iPhone 16. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Денис Добрыян
+213
Денис Добрыян
Наша песня хороша, начинай с начала! Вы же говорили ждать 15pro?
26 октября 2023 в 17:15
#
Seagull
–480
Seagull
Сколько можно писать одно и тоже годами меняя номера моделей 🙄
26 октября 2023 в 19:19
#
+1023
Grealex Seagull
Выдохлись хлопчики.
26 октября 2023 в 21:09
#
+2
Радислав Ялилов Сергей Максин
Будьте осторожнее со своими желаниями. 3 года назад я так пошутил с 15 айфоном, мол с нетерпением жду 15 и куплю только его. В итоге покупаю 15
Сегодня в 05:24
#
John Doe
+640
John Doe
Что значит "сделать фото светлее"? Мне не нужно ни светлее, ни темнее, а нужно нормально экспонированное. Автор, нужно хоть немного задумываться о том, что пишешь, особенно глядя в иностранные тексты.
26 октября 2023 в 22:33
#
kardigan
+3216
kardigan
27PRO200TB . Буду ждать. Пока пользуюсь тринашкой. Доживу до этой модели? Жду предскозаний джона Проссера , или как там его….
27 октября 2023 в 11:44
#
Cinematic
+379
Cinematic
Не встроит она 5х зум, это будет фишкой промаха помимо большого экрана/батареи,
кстати только недавно начал пользоваться промахом, очень удобны размер дисплея, особенно когда много контента поглощается такие как ютуб тик ток и прочего.(это так в к слову🤥)
Вчера в 18:43
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