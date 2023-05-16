Раскрыт новый любимчик россиян после ухода Apple и Samsung



В сети появилась статистика импорта смартфонов за первый квартал 2023 года. Об этом пишет «Газета.ру».



Согласно источнику, в первом квартале 2023 года (то есть с января по март) в Россию ввезли 6,4 миллиона смартфонов всех брендов. Это меньше, чем в 2022 и 2021 году на 5,2% и 18,6% соответственно, то есть покупать смартфоны россияне стали реже. Но самое главное даже не это.



Если детально разобрать статистику поставок, то выясняется, что на первом месте по количеству ввезенных в Россию смартфонов оказалась компания Xiaomi. Её доля от общего количества составила внушительный 21%. На втором месте с существенным отрывом разместилась Samsung с 14%, далее идет Honor с 11,3% и Realme с 11%. Лишь на пятом месте расположены смартфоны Apple, которые составляют чуть меньше 11% от всего ввоза. Как известно, спрос рождает предложение, то есть импортеры ввозят столько смартфонов, сколько реально рассчитывают продать.



По количеству активных смартфонов в РФ Apple тоже далеко не лидер. На первом месте остается Samsung с 31 миллионом работающих устройств в нашей стране, за ней следует Xiaomi с 24,8 млн штук. Однако с учетом тенденции, описанной выше, китайский бренд имеет все шансы стать лидером и по этому показателю.

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