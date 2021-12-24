Apple готовит к выпуску обновленный iPhone SE и может показать его уже будущей весной 2022 года. Подробности о будущем девайсе и его цену сообщает азиатский ресурс MyDrivers.
Ранее мы уже рассказали, каким будет iPhone SE 3-го поколения — судя по всему, в нём изменится только «начинка», а вот перемен в дизайне не предвидится. Новая «SE-шка» будет выглядеть точно так же, как модель 2020 года — и, по совместительству, iPhone 8 — стеклянный «бутерброд» с алюминиевой окантовкой, дисплей диагональю 4,7 дюйма, сканер Touch ID под экраном, большие рамки и аккумулятор емкостью менее 2000 mAh.
Смартфон получит новый чип Apple A15 Bionic (как в iPhone 13) и улучшенный модуль камеры — она будет всего одна. Ожидается, что оперативной памяти будет всего 3 Гб, но при этом устройство обзаведется модулем 5G (он встроен в SoC A15).
Согласно источнику, агентства по исследованию рынка изучили вопрос и утверждают, что ценник на iPhone SE (2022) будет равен $400. Несмотря на то, что это немного меньше, чем стартовая цена iPhone SE (2020), такая стоимость всё равно выглядит немного нелогичной.
Cкорее всего, на момент выхода третьей «SE-шки» в продаже еще останется iPhone 11, и на его фоне покупка новинки не оправдана практически никакими аргументами. А если учесть ценообразование техники Apple в РФ в последние годы, то $400 превратятся на отечественных прилавках в 40 000 рублей — тот же iPhone 11 уже сейчас можно приобрести за 47-50 тысяч.
iPhone SE всё еще отлично продается в сегменте среднебюджетных смартфонов. Модель 2020 года сегодня уже можно найти по цене около 30 тысяч рублей — за эти деньги смартфон купят люди, которым не так важны дизайнерские новинки, но при этом они хотят современный и быстрый iPhone за умеренный прайс. В отличие от SE, другая компактная модель — iPhone 12 mini и 13 mini — похоже, не оправдала ожиданий Apple и в 2022 году, скорее всего, не получит обновления.
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