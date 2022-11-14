AliExpress Россия

Распродажа 11.11 едва закончилась, как AliExpress взвинтил цены для России. Всё очень подорожало

Олег

Ali


Популярный китайский маркетплейс AliExpress существенно поднял цены в рублях после окончания распродажи. Об этом можно узнать на аналитических сайтах.

Судя по графику на сайте Helpix, 11 ноября 2022 года, в последний день распродажи собственный коммерческий курс доллара к рублю на AliExpress составлял 64.43. А сегодня, спустя буквально пару дней, он подскочил более чем на 4 рубля и теперь составляет 68.85. Повышение цен в рублях составило около 7%, то есть каждый товар на AliExpress для россиян подорожал. Отметим, что курс доллара к рублю на Мосбирже даже немного снизился: 11.11.2022 один доллар стоил 60,65 рублей, а сегодня его цена до 60,25 рублей.

Помимо этого, цены традиционно поднялись и в долларах — после окончания распродаж продавцы временно завышают стоимость товаров. Например, компактный смартфон Cubot Pocket 3 на распродаже отдавали за $99 или около 6500 рублей, а сейчас он продается за $139 или 9500 рублей.

Если вы не успели закупиться на 11.11, то теперь лучше повременить с покупками на AliExpress. В течение нескольких недель цены должны прийти в норму. 

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Источник:
helpix
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